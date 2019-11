Rechazan alumnos estudios de salud en Lerdo

El 31 por ciento de la población escolar del Centro de Bachillerato Tecnológico Industria y de Servicios #04 de Lerdo no permitió la práctica de los estudios de sangre que forman parte del programa Salud Integral para Adolescentes.

Elvira Barrantes, presidenta del DIF, dijo que la no aceptación de estos exámenes "es un desperdicio, porque es un esfuerzo muy grande que hace el Gobierno del Estado, no venimos buscando drogas, no lo permitiría Derechos Humanos, no podemos violentar la voluntad de los jóvenes, pero venimos buscando enfermedades graves que podamos detectar a tiempo y sanar".

Las declaraciones las dio ayer por la mañana, durante la presentación de los resultados arrojados por el programa a la comunidad del CBTIS.

Elvira Barrantes, quien estuvo acompañada por el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, y el subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés, dijo que sólo el 69 por ciento de los alumnos permitió que se les tomaran muestras de sangre.

Ante esta situación mencionó que se hablará con los padres de familia para "tratar de convencerlos de que se revisen, porque en ese 31 por ciento puede estar una enfermedad grave… vamos a direccionarlos a otra instancia a qué se realicen los exámenes", ya que reiteró que es "un gran esfuerzo" del Gobierno del Estado de Durango, tanto en recurso como en la logística.

El Programa de Salud Integral para Adolescentes Región Laguna, ofrece atención a las escuelas de educación media superior con los servicios de: Optometría (examen de la vista y lentes, en caso de necesitarse), laboratorio, Odontología (salud bucal) y nutrición (medición de talla y peso). Con base a lo atendido se genera un análisis de resultados que es entregado a los padres de familia, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los adolescentes.

Los resultados arrojaron que el 49 por ciento de los jóvenes atendidos en esta institución educativa necesita lentes, mientras que el 24 por ciento tiene sobrepeso y obesidad y se detectaron 2 casos de diabetes.

En el CBTIS 4 se realizaron exámenes de Optometría a 2 mil 228 alumnos y se entregaron lentes a mil 103 de ellos, también se practicaron mil 855 exámenes de laboratorio, 2 mil 345 exámenes de Nutrición y 2 mil 82 exámenes de Odontología.