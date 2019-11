Cuenta Condusef con servicio de quejas electrónicas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con el servicio de Queja Electrónica, con la finalidad de que todas las personas que necesiten presentar alguna queja ante dicha instancia en contra de algún banco, lo puedan hacer desde la comodidad de su hogar o centro de trabajo.

Esta se ha convertido en una herramienta muy solicitada por los usuarios de los servicios financieros, quienes en su gran mayoría carecen del tiempo necesario para hacer acto de presencia en las oficinas de la Condusef de su localidad cuando se ven afectados al hacer uso de los servicios de las instituciones bancarias.

Actualmente, se puede levantar quejas en contra de unas 39 instituciones bancarias para los tipos de reclamación más frecuentes, tal es el caso de los productos de tarjetas de crédito y débito y cuenta de nómina.

Entre la naturaleza de las inconformidades que se reciben figuran los consumos no reconocidos; solicitudes de cancelación de productos o servicios no atendidos y/o no aplicados; la disposición de efectivo en cajeros automáticos que no esté reconocida por los usuarios, así como por depósitos que no se hayan aplicado, total o parcialmente.

Al hacer uso de este servicio, se generan algunos beneficios como el no utilizar papel en los trámites que se deriven de la queja; ahorro para el usuario en transporte, así como la posibilidad de presentar dicha inconformidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, hay un monitoreo en línea del avance en la queja que se haya presentado.

Para la Condusef, se han generado ahorros considerables en los trámites de tipo administrativo, ya que son muchas las quejas que se reciben en contra de las instituciones bancarias por parte de los usuarios, según se informó.

El servicio de Queja Electrónica se encuentra disponible en el portal de la Condusef, que es www.gob.mx/condusef.