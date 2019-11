Dicen Cargadores que no se mudarán a Londres

El dueño de los Cargadores de Los Ángeles, Dean Spanos, negó enfáticamente los reportes de que su franquicia y la NFL están buscando una mudanza a Londres.

"No nos vamos a Londres. No nos vamos a ningún lado. Estamos jugando en Los Ángeles. Ésta es nuestra casa, es el lugar donde planeamos estar durante mucho... tiempo, punto", recalcó Spanos ayer, intercalando una palabra soez en su declaración.

El sitio de internet The Athletic informó el lunes por la noche que la liga había hablado de los Cargadores como una posible opción de mudanza a Londres, en vista de los problemas que ha tenido el equipo para atraer seguidores en Los Ángeles. Los Cargadores están en su tercera temporada en Los Ángeles, luego que Spanos los sacó de San Diego, su casa durante años. Juegan en el estadio más pequeño de la liga, el Dignity Health Sports Park en Carson, con capacidad para 27,000 personas.

El año próximo, se mudarán al nuevo SoFi Stadium en Inglewood, que compartirán con los Carneros. La NFL emitió también un comunicado para negar que hubiera fundamentos en cualquier versión sobre una mudanza de los Cargadores.

"No se ha considerado que los Cargadores jueguen en otro lugar que no sea Los Ángeles, en el nuevo estadio en el Hollywood Park a partir de la próxima temporada y más allá", indica el comunicado. "No ha habido discusiones de ningún tipo entre La NFL y los Cargadores sobre una mudanza a Londres. Nuestra oficina y los Cargadores se concentran por entero en el éxito del equipo en Los Ángeles".

El entrenador Anthony Lynn desestimó el reporte, y el quarterback Philip Rivers dijo que no tenía comentarios al respecto.

Los Cargadores (4-5) visitan a Oakland (4-4) mañana por la noche.