Impiden a personal del Ayuntamiento clausura de restaurante de mariscos

Un altercado que no pasó a mayores, en el que incluso se cerró parcialmente la circulación del bulevar La Libertad, se registró la tarde de este martes, luego de que personal del Ayuntamiento, acompañado por un buen número de elementos de Seguridad Pública, pretendía clausurar un restaurante de mariscos.

El establecimiento se ubica por el bulevar ya mencionado, casi esquina con bulevar Revolución, a un lado de un supermercado.

El personal del Ayuntamiento arribó alrededor de las 14:00 horas para proceder al cierre del establecimiento, pero el propietario y personal del lugar lo impidieron.

Carlos Alejandro Perales, representante legal del dueño del restaurante, dijo que la diligencia no procedía, puesto que hay un proceso judicial, y en tanto no haya una resolución el Municipio no debe realizar alguna acción; "pero el personal de Verificación e Inspección se ha brincado las instancias legales".

Explicó que desde hace aproximadamente dos años los dueños de la cadena de supermercados, uno de los cuales está al lado, están presionándolos para tratar de cerrar el negocio, para lo cual dijo no hay motivo, puesto que se cumple con permisos, licencias de funcionamiento y demás requerimientos, pero les alegan que están ocupando espacio de terreno que no les corresponde, y el problema es que no definen qué parte, por lo tanto las autoridades los están hostigando, presionados por la cadena comercial, que dicen está construyendo más locales comerciales y pretende extenderse en espacio.

"Personal de diferentes direcciones nos ha venido a verificar como 400 veces y ahora vienen a verificar incluso licencias de construcción y empezaron a hacer su acta para clausurar de forma directa, que es lo que se nos hace extraño; aun y que en otras ocasiones ya lo han querido hacer se solventaron todas observaciones y ahora les dijimos que lo que haremos es interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y fue la única manera en que pudimos suavizar la orden de clausura", dijo el abogado.