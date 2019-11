Abre FGE carpetas por desapariciones forzadas en Torreón

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los casos por desaparición forzada en los municipios de Torreón y Monclova, referidos en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se mantienen abiertos, por lo que desde hace diez años se mantienen en indagación.

El fiscal Gerardo Márquez informó que aunque se trata de asuntos que ocurrieron en el 2009, ambas recomendaciones serán admitidas para dar seguimiento.

"La de Monclova ya fue admitida por la fiscalía, la de Torreón aún no se vence el plazo para manifestar por parte de nosotros si se admite o no. Eventualmente tendremos que admitirla, pues nos toca trabajar en aras de dar cumplimiento a la exigencias legales, más que la recomendación", dijo. Añadió que son hechos que corresponden al año 2009 y hasta el momento no han sido localizadas las personas.

"Las carpetas se mantienen abiertas con algunas diligencias. En el área de desaparecidos, en forma continua se revisan los expedientes y si existe algún nuevo elemento que permita dar seguimiento a la investigación, se indaga de forma puntual", destacó.

Fue la semana pasada que dos recomendaciones fueron emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Coahuila (CNDH).

La primera referente al municipio de Torreón por la desaparición forzada de cuatro personas desde el año 2009, mientras la otra correspondió a la desaparición de tres personas, entre ellas un comerciante de Querétaro en el municipio de Monclova en el mismo año.