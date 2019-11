Ednita Nazario estrena tema

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario afirmó ayer que el tema No pienso volver, el primer sencillo de su próximo disco, resalta que "el secreto de una vida buena es tener la valentía de ponerle punto final a las cosas que no funcionan".

"La idea es que tú lo intentes, que lo pruebes y agotes todas las posibilidades, de si se puede salvar u obtener una solución, pero si no encuentra solución, hay que tener los pantalones para terminar", sostuvo la veterana baladista, conocida como "La diva de Puerto Rico".

Y aunque el tema No pienso volver es uno de desamor, Nazario resaltó que a pesar del tiempo tan negativo que una persona podría estar viviendo, llegará el momento en que "tus fantasmas se han ido, ahora le toca al sol que salga en la habitación" para iluminar su vida.

"Ahora me toca a mí, encontrarme otra vez, encontrar el camino, porque en el momento que decidas jugártela por ti y salir de una situación tóxica o mala, que te hace sufrir o te atrasa, es un momento de iluminación, de luz. Y en la vida, en casi el cien por ciento te recompensa haber tenido esa valentía de decir 'hasta aquí'", dijo. "Tu mejor aliado siempre será la persona que te encuentras frente al espejo. Es quien te va a salvar. Entre esa persona y tú puedes tomar todas las decisiones que sean. Asume las responsabilidades de la vida y tu felicidad. Es una decisión de ser feliz o no", reafirmó.

Ejemplo de Nazario darle "punto final" a un suceso en su vida fue cuando en febrero de 2018 se divorció de Luis Bonnet Mercier tras 24 años de matrimonio. El tema No pienso volver incluye además un vídeo musical que se filmó en Homestead, Florida, por el director colombiano Diego Andrade.

Al momento, la próxima producción de Nazario no tiene título ni fecha de publicación, aunque dijo que posiblemente salga a mediados del año próximo e incluirá colaboraciones de otros artistas baladistas -de los cuales no mencionó ninguno-. Nazario utilizó composiciones del puertorriqueño Manolo Ramos, la panameña Claudia Brant y la española Vicky Gastelo, autora de No pienso volver y Para el peor amante, un de los grandes éxitos de la artista boricua.