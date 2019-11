Policía enfrentará proceso libre

Durante la tarde de este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el agente de la Policía Municipal que atropelló a dos niños en la colonia Zaragoza Sur enfrentará el proceso en libertad, debido a que se trata de un delito culposo en el que no hay agravante.

La investigación

Se determinó que el agente Efraín "N" fue vinculado a proceso por lesiones graves que ponen en peligro la vida y lesiones graves por cicatriz permanente.

Se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria y como medida cautelar se le impuso la presentación periódica, garantía económica y prohibición de acercarse a la víctima.

El delegado de la fiscalía, Maurilio Ochoa, confirmó que hasta el día de ayer el agente permaneció detenido en el Centro de Readaptación Social (Cereso), puesto que por la tarde se realizó la primera audiencia en los juzgados. Ochoa aclaró que en este tipo de casos, como establece la ley, no aplica prisión preventiva oficiosa durante el proceso pues se trata de un accidente y no hubo agravantes, es decir, que no lo hizo con dolo y a diferencia de otros accidentes, el conductor no se encontraba en estado inconveniente.

El delegado mencionó que se tiene conocimiento que la compañía de seguros que contrató la Administración Municipal se encarga de los gastos médicos de los menores y de la o las unidades que resultaron dañadas.

También mencionó que técnicamente en el policía recae una responsabilidad objetiva, la cual se tendría que definir en la vía civil, pero este no es el caso, pues su empleador, en este caso el Municipio, está tratando que el asunto se solucione.

Estado de salud

El estado de salud de los menores "Esaúl" y "Jocelin" continúa siendo grave, aunque el día de ayer ya fueron estabilizados por personal médico.

Se encuentran internados en terapia intensiva en un hospital privado de la localidad.

Ley

El delegado de la Fiscalía explicó que en situaciones de este tipo, al no haber agravantes, la ley no contempla prisión preventiva oficiosa, por lo que el policía salió libre.