'Billy' Álvarez no descarta el regreso a Cruz Azul de Iván Marcone

Ante los rumores que colocan al mediocampista argentino Iván Marcone de regreso en Cruz Azul, el presidente del equipo, Guillermo Álvarez Cuevas, no lo descartó, pero dejó en claro que deberán valorarlo con el técnico Robert Dante Siboldi.

“Si él manifiesta ahora ese deseo tenemos que valorarlo conjuntamente con el profe Siboldi”, aclaró el directivo, quien recordó que durante su primera etapa en el equipo buscaron que Marcone siguiera, aunque no fue posible.

“Cuando él se va de México por razones familiares dejó excelente trato o imagen, en lo personal me llamó la atención, tratamos de que se mantuviera por lo menos dos torneos más, pero si no le fue posible o quería aspirar a la selección de Argentina se le respetó.”

Por otra parte, tras admitir que el club no tiene margen de error en el cierre del Torneo Apertura 2019 en busca de un lugar en la liguilla, dijo que al momento no hay plazo para que llegue el nuevo director deportivo.

Y sobre dicho cargo, descartó por el momento a Christian “Chaco” Giménez, “tiene un compromiso en una cadena de televisión, repito, en este momento sería especular, prefiero enfocarnos en el próximo partido y estar en comunicación constante con el profe”,

Finalmente, no quiso ahondar en el tema de Víctor Garcés, quien no es reconocido como vicepresidente del club, situación que confirmó, aunque prefiere arreglar esos temas en privado.

“Hubo una resolución donde no tuvo el reconocimiento en su calidad de socio o de vicepresidente y no quiero hablar más, debe arreglarse internamente. De acuerdo a esa resolución no (forma parte)”, concluyó.