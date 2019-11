Pablo Montero celebra 20 años en las telenovelas

El cantante Pablo Montero cumple 20 años en el mundo de la actuación, y lo hace trabajando con Juan Osorio, productor que le dio la primera oportunidad en las telenovelas.

“Es un honor y una de las emociones más grandes cumplir dos décadas dedicado a trabajar en la pantalla chica, en las telenovelas, esas que veía tan lejos cuando empecé como cantante, pero que gracias a gente como Juan Osorio he podido hacer y con éxito, porque siempre le han gustado mis personajes al público”, señaló en declaraciones a los medios.

Montero, quien debutó en el teledrama Vivo por Elena, en 1999, bajo las órdenes de Osorio, regresa a los foros de grabación con el papel de "Rodrigo", el tercero en discordia entre la pareja formada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán en Soltero con hijas, historia en la que además mostrará sus dotes vocales:

“Soy afortunado por dedicarme a lo que más me gusta que es cantar y actuar. Ahora, Juan también me está dando la oportunidad de interpretar uno de los temas más importantes de mi carrera musical, el cual estamos terminando y ya me autorizó interpretar durante la telenovela”.

De no haber sido cantante y actor, Pablo comparte que le hubiera gustado ser arquitecto: “Me gusta mucho el mundo de la construcción, pero el canto y la actuación son mi vida y si llego a construir algo las razones que tendría son el amor y la inversión”.

La siguiente meta a alcanzar por parte del intérprete de Hay otra en tu lugar es mantener la vigencia como hasta ahora lo ha hecho, y reconocer que el público le ha dado aceptación a su trabajo: “No tengo más que agradecimiento para la gente, para la prensa y para los productores que han confiado en mí. Gracias por todo y vamos por otros 20 años más”, dijo al término de una de sus grabaciones.