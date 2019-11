​Lambda García defiende al reggaetón

Luego del éxito que ha alcanzado como “cantante de reggaetón” a través de la telenovela La reina soy yo, el actor Lambda García defiende al género, pero no se dedicaría a interpretarlo de manera profesional.

“Me han dicho que llevo toda la vida preparándome para este personaje porque ‘Carlos Flow’ requería baile, canto y actuación, y yo tengo preparación en todo eso. Hice teatro musical, dos 'realities shows' de baile y cuando me dijeron que estaría arriba del escenario, pensé en la felicidad me iba a dar”, relató en entrevista con Notimex.

En la historia producida por Germán Méndez y Celia Iturriaga, basada en el melodrama colombiano La reina del flow, Lambda García interpreta a “Charly Flow”, un cantante de música urbana que trata de justificar sus acciones maquiavélicas.

Adentrarse en el género no fue problema para el actor, pues le gusta desde su apogeo con temas como Gasolina, de Daddy Yankee o Mayonesa, con Chocolate Latino hasta la época actual con Maluma, Piso 21, Karol G. y J. Balvin.

“Hay letras sexistas y otras no aptas para niños, pero no son indicador del reggaetón. No hay que globalizar diciendo que todo el género es igual. Maluma tendrá Cuatro babys, mientras que Anuel AA y Bad Bunny manejan letras complicadas, pero no todo el reggaetón es así”.

En el caso de La reina soy yo, indicó que se apuntó más a un pop urbano latino porque las canciones hablan de amor, desamor, traición y no apuntando a una postura sexista de agresión en contra de la mujer.

“Charly Flow” es un villano de 35 años y padre de una hija adolescente que nació cuando él tenía 17 años. La intriga, venganza, traición y egolatría, son constantes en su vida. “Es un hombre que busca el bien personal sin importar el bien común”.

Aunque el público aplaude su desempeño en el personaje, Lambda García no tiene planes, por ahora, de lanzarse profesionalmente como intérprete, pero tampoco lo descarta para un futuro.

“No me dedico a cantar, no soy Carlos Rivera ni Mane de la Parra, sólo soy un actor al que le gusta el género, bailar y ese tipo de show. Si de pronto hago algo en lo referente será por el mero gusto de empaparme, pero no dejar la carrera de actuación a un lado”.

Actuará en obra de Sabina Berman

La trayectoria de Lambda García incluye obras como 12 princesas en pugna, La caja y Chico conoce a chica, por citar algunas. En la actualidad ensaya una de la dramaturga Sabina Berman, pero aún no puede revelar el título.

“Se montó hace muchos años. Es una historia compleja que después de 20 años se tuvo que adaptar, modernizar y tropicalizar con respecto a la situación política o las relaciones personales en 2019. Somos seis personajes y estrenaremos en febrero de 2020”.

Adelantó que su papel es un joven en los veintitantos años que está en pro de cuidar el planeta y las cosas orgánicas. “Es un hipster, pero con mucha inteligencia. Además, está perdidamente enamorado de una mujer mayor y ahí se desata la dinámica”.

Correrá un medio maratón en Filadelfia

A poco menos de dos meses para que concluya el año, el actor dio a conocer que espera cerrarlo con éxito al correr un medio maratón en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos, el próximo 23 de noviembre.

“La más larga de las carreras en las que he participado ha sido de 15 kilómetros y me fue muy bien. No corro por una meta ni por calificar para otros campeonatos, corro por mí, porque me gusta la emoción y el compañerismo que se genera en estos torneos, me gusta el entrenamiento físico”, destacó.

Con 14 años de trayectoria artística el estelar de melodramas como Pasión morena (2009) y Sangre de mi tierra (2017) considera que al inicio de su carrera, a través de la telenovela Se busca un hombre (2007), tenía ganas de comerse al mundo.

“Cada proyecto te va enseñando algo nuevo, te va dejando madurez y anécdotas tanto personales como de trabajo que vas echando en tu bolsita, la cual se va llenando. Siempre me emociona, me entusiasma, me dan nervios y me gusta lo que hago. Me veo mucho tiempo haciendo esto”, concluyó.