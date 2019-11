Ven 'esperanza' en recursos de Fortaseg para Torreón

El presidente del Consejo de Seguridad de Torreón, Sergio García, afirmó que "existe esperanza" respecto a los recursos que podrían recibir en 2020 para el Fondo de Fortalecimiento para los Municipios (Fortaseg), esto luego de que se informó que la federación destinará más de 30 mil millones de pesos para seguridad de municipios que no originalmente no se contemplaban.

García dijo que dicho anuncio fue posible gracias a la insistencia de los alcaldes y del propio Jorge Zermeño, aunque admitió que se trata de "sólo un primer paso".

"Es una buena noticia, es algo que nos dice que existe esperanza para el otro año, ya nos han bajado demasiado los recursos desde el año pasado y no podemos seguir con esa tendencia... Pero bueno, es un primer paso y tenemos que insistir como empresarios, como ciudadanos, como gobierno, que no nos bajen el Fortaseg para el otro año, no hay otra forma de encarar los retos de seguridad más que con recursos suficientes", explicó.

Recordó que de 2018 a 2019 se recortaron los recursos del Fortaseg para Torreón de 27 a 19 millones de pesos.