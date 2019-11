Video de Camila Cabello pone en aprietos a 'Ludovico' con 'Federica'

El comediante Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir un video en el que aparece personificado como “Ludovico” junto a su esposa “Federica Peluche” interpretado por la actriz Consuelo Duval, quien le reclama tras video de Camila Cabello cantando.

Hace un par de días, circuló en internet un video en el que aparece la cantante de origen cubano cantando el intro de la exitosa serie mexicana La familia P.Luche, por lo que Eugenio Derbez compartió la publicación de la intérprete de Señorita nombrándola Camila Cabello de Peluche.

En el sketch publicado por el director de ¡Hombre al agua!, aparece “Federica" molesta al encontrar el clip de la artista en el celular de “Ludovico”.

“Me puedes explicar quién es esa tal Camila (…) A ver animal, ¿sabes lo que dicen de las mujeres de Ciudad Cabello?, que son ofrecidas. No te hagas que la virgen te habla ácaro de colchón de hotel de paso. No te voy a soltar ‘Ludovico’,hasta que me digas si ya cambiaste el Peluche por el Cabello, ni que tuvieras la suerte de Ovidio”, se escucha decir a la actriz.

Al ver el encuentro, muchos fans de la serie cómica que culminó en 2012 tras diez años de estar al aire, mostraron su entusiasmo a través de mensajes positivos esperando ver de nuevo a sus personajes favoritos en acción.

Habrá algún día una película de la familia P.luche?? Eso estaría genial. Se que no es el más grande plan. Pero si una buena idea. — Cam (@Cam73542859) November 5, 2019

Hasta el momento, el video supera los 690 mil reproducciones.