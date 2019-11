'Chucky' Lozano tiene que mejorar: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, entrenador del Napoli, habló respecto al desempeño de Hirving "Chucky" Lozano tras los primeros dos meses de su llegada como refuerzo.

Durante una entrevista con para ESPN, el técnico aseguró que el futbolista mexicano cumple bien su función para mejorar el desempeño del equipo, sin ignorar que aún tiene que adaptarse más en Italia y con sus compañeros.

"A mí no me importa si marca o no marca, a mí me importa que juegue bien por el equipo, lo está haciendo. Tiene que mejorar, estoy seguro, porque tiene que acostumbrarse a nuestro equipo, los compañeros tienen que acostumbrarse a él, pero aquí en Italia es bastante normal que haya presión, critica, personalmente estoy contento con su trabajo", dijo para dicha cadena de información deportiva.

Hasta el momento, el delantero sólo lleva una anotación en sus con 10 participaciones en encuentros de Champions League y Serie A, siendo esta última la que más se les ha complicado, pues son séptimos y el técnico considera que deben enfocarse más en el torneo local.

"No hemos tenido continuidad en la liga (...) hemos estado atrás, tenemos que ganar partidos para subir la clasificación, pero no tenemos que dramatizar, tenemos que hacer las cosas bien, preocuparse, intentar mejorar lo que no estamos haciendo bien en este momento", comentó Ancelotti.