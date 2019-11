Juega a ser agente de las fuerzas especiales

Ghost Recon Breakpoint, la nueva entrega de la serie shooter de Ubisoft, "Tom Clancy’s Ghost Recon" ya está disponible. Y no solo sigue los pasos de la entrega anterior con una experiencia de juego altamente cooperativa, sino que ha traído algunos elementos importantes de vuelta para ponernos en el papel de un agente de las fuerzas especiales.

Breakpoint inicia justo después de la última operación disponible en el juego anterior. Esta vez, es el año 2025 y un buque de carga de las fuerzas navales de los Estados Unidos se ha hundido de forma misteriosa, por lo que

Nomad, nuestro personaje, es enviado, junto a un equipo de 32 ghosts, para investigar los hechos. Sin embargo, su equipo es atacado por una unidad de dispositivos extraños en una misión que parece ser operada por su ex compañero Cole Walker, quien ha decidido unirse a las fuerzas enemigas.

Para descubrir las razones que tuvo Walker, llegamos a Auroa, una región habitada por pocos civiles y muchos enemigos que velan por los intereses de una compañía tecnológica llamada Skell Tech, cuyo dueño ha desaparecido generando sospechas sobre su complicidad en el hundimiento del buque de guerra.

Aunque la aventura es protagonizada por Nomad, ahora podemos personalizar muchos de los aspectos del personaje, desde estéticos hasta elementos que añaden ventajas sobre el terreno y en las batallas. Aspectos visuales como el rostro, color de piel, tatuajes o peinado, pueden ser elegidos, mientras que, a lo largo de la aventura, es posible encontrar equipo útil como chalecos antibalas, pantalones de montaña, guantes o sombreros.

"Aprendimos que para muchos jugadores, es vital cómo se ven sus personajes. No quisimos limitarlos sobre las decisiones de cómo avanzar en el juego y el look que Nomad pueda tener a lo largo de la historia. También hay opciones de personalización que se pueden adquirir con dinero del juego y con dinero real para hacer que el equipo se vea mucho más apegado a tus gustos", dijo Joe Gingras, head of game design realization de Breakpoint.

Auroa es una región extensa que puede ser explorada a pie o a bordo de múltiples vehículos como camionetas, autos de combate con torretas, motos, lanchas y helicópteros.

"Antes los fans creaban sus estilos de juego basados en las armas y equipo que llevaban. Ahora hemos decidido añadir una mecánica donde podrán escoger ser un agente de Asalto, Pantera, Francotirador o Doctor de campo. Cada uno con sus propios retos y progreso", afirmó el desarrollador.

En el aspecto técnico, el juego presenta entornos detallados, corre a una resolución de 1080p en un PS4 regular, mientras que en un PS4 Pro es capaz de correr hasta en 2K; en ambos casos, a 30 cuadros por segundo bastante estables. Sin embargo, en algunos momentos se pueden notar fallos como la falta de carga de texturas y hasta de elementos como las armas y el mapa mismo, por lo que parecerá que jugamos con cosas invisibles.

Se puede jugar solo o en modo cooperativo con hasta tres jugadores, para cumplir misiones secundarias o las principales. Al final, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint es una buena opción para pasar un rato agradable.