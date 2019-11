'Tata' Martino decidirá si me quiere llamar o no: Carlos Vela

El delantero del LAFC confesó que no está cerrado a volver a ser convocado para jugar con México, pero por ahora…, "me pueden llamar para pedir algún consejo".

Con Gerardo Martino, "tengo una relación buena, le marco cuando ganan y me manda mensajes. No soy un payaso por decirlas las cosas claras, le dije: ‘Busca gente que te de lo que estás buscando, si necesitas una duda, un consejo, pues aquí estoy sin problemas para cualquier cosa, pero esto no es cerrar la puerta, ni odio a la Selección, quiero ayudar pero desde otro lado".

Y aclaró: "Ninguna puerta se puede cerrar del todo. Se decide en cada momento, pero él decidirá si me quiere llamar o no. Estamos abiertos a platicar…".

Sobre lo que ha vivido en la MLS, Vela manifestó que ha sido una campaña casi perfecta, donde "sólo faltó el título. Si hubiéramos ganado el título hubiera sido el año perfecto. Todos los records posibles en la liga los rompimos, pero no se logró, eso te da el margen de mejora".

Su llegada a la Major League Soccer (MLS) es algo de lo que no se arrepiente: "Llevaba 12 años por Europa… Muchas veces la cabeza decide por uno. Físicamente estaba bien, no me sentía inferior a nadie, pero mi corazón y mi mente me decía que necesitaba algo nuevo, un cambio radical y llegó la posibilidad de esta proyecto, y se dio en el momento perfecto".

Al final, a las críticas no le hace caso: "Es mi vida y es mi carrera, si me equivoco es decisión mía".

Carlos Vela se fue al extranjero muy joven, y acepta que le costó madurar. "Hoy me arrepiento de no hacerle caso a los jugadores grandes, en ese tiempo… Quizá se debió valorar dónde estabas, o hasta dónde has llegado sin conformarte. Estoy en el Arsenal y por eso soy increíble, nadie me puede decir nada… Ese el primer error que uno comete cuando es joven… El preguntar y escuchar es lo que te hace ser mejor cada día".

Aceptó que estuvo cerca de ir al Barcelona el año anterior: "Se habló del tema. Hubo posibilidades de hacerlo, necesitan a un tipo de mis características, pero al final se juntaba todo y no se dio".