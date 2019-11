Nace el hijo de Érika Zaba

Érika Zaba y su esposo Francisco Oliveros se convirtieron en padres de un bebé que lleva por nombre Emiliano.

La integrante de OV7 dio la noticia en su cuenta de Instagram en donde subió una fotografía donde su pequeño hijo le toma un dedo de la mano. En la imagen la cantante informa que todo fue perfecto en cuanto al nacimiento del bebé y hasta dio a conocer el peso y la estatura.

“¡Ayer a las 4:51 llegó a nuestras vidas el pequeño Emiliano, pesó: 2.9, midió: 49.5. No puedo describir con palabras el momento y lo que sintió mi corazón cuando nos vimos por primera vez. Estamos perfectos, disfrutándonos al máximo en familia. ¡Gracias por estar al pendiente y compartir conmigo esta gran felicidad que hoy inunda mi vida!”, escribió Las reacciones no se hicieron esperar y ya cuenta con más de 24 mil me gusta y un sin fin de felicitaciones de sus fans y amigos. “Felicitaciones, que bello nombre”, “Muchas felicidades a la bella familia, bienvenido Emiliano!”,

“Gracias a Dios ambos están bien. Comparto con inmensa alegría tu felicidad y la de ti familia. Seguí todo el embarazo me sentí cerca de ti...”, escribieron.

Fue el esposo de Zaba, Francisco Oliveros, quien se adelantó a la noticia y con la imagen de la huellita del pie de su bebé dio a conocer la felicidad que ha llegado a su hogar.

“En la familia Oliveros Zaba estamos que no cabemos de felicidad. Llegó a nuestras vidas este nuevo integrante que solo nos llena de una alegría difícil de describir. Mamá y Emiliano están perfectos y descansando; estaremos fuera de redes unos días por razones obvias. Ahora lo que importa es que pasen los siguientes días en calma que esto ha sido una vorágine de emociones.

Gracias por estar al pendiente, están en nuestras oraciones”, escribió.