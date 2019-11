No es mi intención el ser negativo y menos catastrofista, mi criterio como creyente es el hecho de que no se nos da necesariamente lo que uno quiere pero a cambio se nos otorga lo que necesitamos.

Es indudable que en la actualidad estamos viviendo bajo las tensiones económicas y sociales que abaten a diferentes países tanto de derecha como de izquierda incluso los motivos de las inconformidades sociales o políticas, tienen una justificación solo hay un común denominador : el rechazo al status establecido.

En los hechos, la desaceleración económica, la migración masiva para varios países bien sea por la pobreza o por la violencia lo cual está poniendo a prueba la capacidad y hasta creatividad a diferentes territorios geográficos dentro de los que se encuentra México sin duda alguna; sólo que lo anterior se agrava por algunas de las políticas públicas que está implementando el gobierno actual.

Estamos sin duda alguna en una situación económica muy complicada y que al igual a lo que menciono en el párrafo anterior involucra a los diferentes referendos de nuestro país, lo cual se manifiesta en todos los foros y es tema de sobremesa; en el ámbito diverso en el que tengo la oportunidad de participar, mi conclusión es la definición de aspectos bien definidos que considero sustantivos desde luego se compaginan con la opinión pública y que, usted estimado lector también conoce.

¡ Tenemos una economía estancada no hay inversiones públicas o privadas, las realizadas o conocidas no son las que el país requiere, lo anterior lo confirman las firmas calificadoras con sus recortes y hasta el propio Banco de México menciona el resultado con especialistas consultados bajando las estimaciones del crecimiento económico. En mi opinión conociendo los números duros conocidos recientemente, el término técnico de si es una desaceleración o recesión, deja de ser determinante al conocer la condición en la que nos encontramos.

“La expectativa del país la confirmaría con una afirmación del FMI dentro de un reporte sobre México “ a futuro el balance de riesgos está sesgado a la baja”.

“Pemex:Un tema álgido que considero peligroso; no obstante la intervención decidida del Gobierno Federal, por los recursos que se están destinando o se seguirán realizando además de la decisión de relevar a dicha empresa de su carga fiscal tradicional; seguirá inquietando a las firmas calificadoras y a los inversionistas extranjeros y locales ¿son suficientes y eficaces ante la enorme deuda que tiene Pemex? Lo cual no solo es decisión del Presidente, lo es también del Consejo de Administración de la misma, de la Secretaria de Energía y del Director de ésta empresa y la propia SHCP. Por lo que a mediano plazo se verán los resultados, independientemente, de la opinión de los especialistas o conocedores de esta actividad que consideran un freno en los resultados de la explotación y producción del petróleo, además de que hay que resaltar o recordar que sus problemas son ocasionados por décadas en dispendios de gobiernos anteriores. Reconociendo que el problema heredado ya lo tiene el actual y ni modo no se puede eludir, por lo que considero que este problema puede ser “el talón de Aquiles” para la Secretaria de Hacienda en sus Finanzas Públicas y al propio Gobierno Federal por sus consecuencias. Debemos reconocer que el nivel de desigualdad y de pobreza en México son también heredados , al igual que perjudican los factores externos como la propia Guerra de Aranceles entre Estados Unidos Y China que está afectando a todos los países incluyéndonos lógicamente. Por lo tanto nuestro gobierno debe invertir y desde luego no hay recursos suficientes para hacerlo el sólo, como en otro de mis artículos mencioné debe invitar y convencer con argumentos y compromisos sólidos a la iniciativa privada interna y externa , es necesario por ejemplo transparentar y dejar “en piso firme” el Plan Nacional de Infraestructura pero insisto necesariamente con la inclusión de todos los factores de la Sociedad, incluir no excluir; la división nos afecta a todos por lo cual saldríamos perjudicados.

Considero por último que hay que dar tiempo y conceder el beneficio de la duda a nuestro gobierno en los temas como: el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, la inseguridad y la lucha contra la corrupción, que paulatinamente seguirán en la opinión pública.