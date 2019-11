Atleta lagunero Daniel Ortiz va por más logros

Tras un 2019 lleno de éxitos, Daniel Ortiz apunta a lo más alto para el próximo año. El actual tricampeón del Maratón Internacional Lala, irá por su cuarto triunfo consecutivo en la Comarca Lagunera, así como clasificarse al Mundial de Medio Maratón, a realizarse en Gdynia, Polonia.

El experimentado corredor de Torreón, que encabeza al Bengalas Club, visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, donde habló de su más reciente experiencia, que fue el mes pasado en el Maratón de Chicago.

Y es que Ortiz Pérez fue el mejor mexicano colocado en esa dura prueba, que se realiza al norte de los Estados Unidos. Paró el cronómetro en 2 horas, 16 minutos y 47 segundos.

De su resultado platicó: "llevo algunos años que carrera tras carrera, he evolucionado mis marcas, con buenos resultados, así como varias participaciones fuera del país".

El correr en Illinois con 40 mil maratonistas, fue algo nuevo para el lagunero, quien ya lo había hecho con 15 mil a lo mucho, por lo que la experiencia fue más espectacular de lo que había previsto.

"No me había tocado estar en uno de esa magnitud, donde toda la organización es diferente, la logística es tremenda, eso te va generando desde que te levantas, una adrenalina mucho mayor, que te ayuda a lograr un mejor resultado".

Por el apoyo de la gente, se asemeja al que se realiza el primer domingo de marzo en la Laguna, pero el de Lala lo supera por el apoyo durante todo el recorrido.

"Allá es un poco diferente, sí hay muchas porras, incluso cuando pasas por un grupo donde hay mexicanos y les levantas la mano, te empujan en el recorrido".

Los mejores resultados y tiempos de Ortiz, no son obra de la casualidad. Desde hace 4 meses, entrena bajo la batuta del reconocido preparador físico español, Jerónimo Bravo Rodríguez.

"Hice un cambio en mi plan de entrenamiento, comencé a hacerlo con él, no fue un cambio radical, ya estaba acostumbrado a las cargas pesadas, pero me sentí bien, no tuve ningún incidente durante ese tiempo, los resultados se vieron en el 21 K de Filadelfia y ahora en el Maratón de Chicago".

Y es que respecto a marzo pasado, cuando ganó por tercera ocasión el Maratón Lala, Dany le bajó 4 minutos y 2 segundos a ese registro, lo que le brinda una idea para realizar un entrenamiento para la cita del 2020 y así pensar en una marca más alentadora para el atletismo lagunero.

"Tanto a Isabel (Vélez) como a mí, nos dio un panorama más amplio del atletismo, de cuando mejoré mi marca del medio maratón, el próximo año viene un Mundial de Medio Maratón, estamos a 33 segundos de dar la marca, vamos a intentarlos".

Al ser el quinto mejor mexicano en el ránking de Maratón, sabe que no está lejos de unos Centroamericanos o Panamericanos, por lo que su mentalidad está enfocada en participar en este tipo de competencias internacionales.

Por ello, habló de sus futuras pruebas: "Nos vamos a enfocar primero en una prueba de 10 mil metros, que será en Mazatlán en diciembre, luego en el 21 K de Houston que será a mediados de enero, trataremos de mejorar".

El tetracampeonato en la Comarca Lagunera, está en la mente del atleta oriundo de Torreón, el cual espera lograrlo con la preparación que ya comenzó, así como con el empuje de toda la gente, a la que agradeció y está ansioso para que llegue esa fecha.

De los rivales que tendrá comentó: "pensando en las condiciones de Torreón, afectan más a quienes entrenan en ciudades frescas, de ahí se puede sacar ventaja y tener una marca similar, que estamos dispuestos a mejorarla".

Lo anterior se desprende, que para el 2020, el comité organizador anunció un incremento en cuanto a la premiación para los primeros lugares generales, por lo que para el actual monarca de la justa, es algo que sin duda va a favorecer y será atractivo, que corredores de nivel vengan a la región a querer llevarse ese premio.

En 2017 y 2019, Ortiz vino de atrás, para en la recta final del recorrido, llevarse la prueba en momentos emotivos que recuerda "es una estrategia como análisis de carrera, depende de la temperatura, el año pasado buscaba entre 2 horas 17 y 18, pero fue imposible (por la elevada temperatura), nos vamos a preparar para establecer un tiempo, pero dependiendo del calor, viento, sin son extremas, reconsideraremos eso, muchos no lo toman en cuenta, salen con la idea de correr su mejor marca y les afecta al final".

La primera vez, rebasó en el kilómetro 39 a Ciro Pérez Barragán, para cruzar en solitario la META, para luego en el presente año, pasar al keniano Nixon Kiplagat Cherutich en el 37.5.

Acerca del cambio de recorrido en el tramo final externó: "es algo que a mi en lo personal, cuando me tocaba ver a los punteros, me motivaba, porque en algún momento dado, quería estar ahí, así que muchos se van a visualizar en ese trayecto por la Avenida Central en Torreón Jardín".

Daniel no dejó pasar la oportunidad de presumir otro logro más en su carrera. Y es que su Bengalas Club cumplirá próximamente 6 años, por lo que lo festejarán con una carrera atlética el primer día del año.

"Somos más de 100 personas, esto empezó hace casi 6 años, iniciamos con la inquietud de la gente, de querer mejorar en este deporte, así que empezamos a asesorar a dos personas, luego fueron varios, no lo formaba porqué al principio estaba enfocado en el atletismo, con viajes y estancias en la Ciudad de México y Zacatecas, pero ya me organicé".

Se dio tiempo para hablar de su paisano Juan Joel Pacheco, reciente medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, de quien negó exista una rivalidad deportiva, incluso, confesó que son buenos amigos y tienen tiempo de conocerse "es más chico que yo, pero empezamos a la par".

Y habló de lo que se necesita, para llegar a grandes latitudes: "debemos de cuidar siempre la alimentación, debe ser balanceada para dar mayores resultados, Juan Joel ya tiene casi un boleto asegurado en los Juegos Olímpicos, a Juan Alberto Mena de Lerdo como a mí, nos falta poco para llegar a esa marca, pero no nos descartamos para el futuro".