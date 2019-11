Carece Matamoros de patrullas de Seguridad

El alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, dijo que de las 30 patrullas que hay en la Dirección de Seguridad Pública, solo funcionan seis, pues el resto ya es "chatarra", por lo que están buscando alternativas para poder adquirir vehiculos.

Especificó que en unos días se entregarán cuatro unidades que adquirieron con el Fortaseg, pero hay preocupación debido a que se rumora que ese programa "desaparecerá" y si así fuera les complica, debido que con ese recurso se mejoran las condiciones de la corporación y 10 vehículos son insuficientes para cubrir la vigilancia en el municipio.

Agregó que por lo pronto las alternativas son: solicitar el apoyo al Gobierno del Estado para la compra de unidades, dar de baja las unidades "yonkeadas" y venderlas para adquirir al menos una camioneta, incluso de las patrullas viejas se están tomando partes para reparar las que todavía se pueden rescatar, aunque en general todas están en malas condiciones, pues los motores ya no sirven y sale más cara la reparación.

Lo anterior lo expuso al preguntarle sobre la expectativa que se tiene en relación a la asignación de las participaciones federales, pues repitió que en todos los municipios hay incertidumbre, pero que lo más preocupante es el presupuesto que se recibía para la Seguridad, específicamente el Fortaseg, que como ya se sabe, se recibieron alrededor de 12 millones de pesos.

Recordó que este año la federación les asignó un presupuesto de 247 millones de pesos y esperan que al menos les otorguen la misma cantidad para el ejercicio 2020.

"Con que no nos bajen lo que nos dieron este año, que fue de 247 millones de pesos y que nos respeten lo del Fortaseg, que gracias a Dios se le dio buen uso y en estos días vamos a entregar cuatro unidades, pero de que nos dejen la misma cantidad no es seguridad, pues se habla de que ya no va a haber Fortaseg y que las asignaciones para equipo de Seguridad será directamente".

Repitió que todavía no hay nada claro sobre los recursos y reiteró que en el tema de Seguridad se rumora que si el Fortaseg ya no se maneja, la federación haría entregas directas a las corporaciones de equipo, ya no a través de los municipios.

"Nos atan de manos en muchas cosas y ahorita por ejemplo, de un parque vehicular de 30 unidades tenemos trabajando seis patrullas. Falta presupuesto y las unidades más rápido se terminan, porque con esas seis, termina un turno y en cuanto las dejan, las vuelven a utilizar los elementos que entran al siguiente turno. Es insuficiente para el territorio, el municipio".

