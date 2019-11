Conmebol analiza si jugará final en Chile

La Conmebol ha convocado a una reunión, esto para analizar si Chile puede albergar la final de la Copa Libertadores a realizarse el próximo domingo 23 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado, el organismo citó a los presidentes de las federaciones de Argentina, Brasil y Chile, así como a los dirigentes de los clubes que disputarán la final: Rodolfo Landim, de Flamengo, y Rodolfo D'Onofrio, de River Plate.

Desde hace varias semanas, el contexto social y político que atraviesa Chile ha puesto en duda la final a partido único en el Estadio Nacional de Santiago, aunque el propio presidente de Chile ha reafirmado la garantía para que se pueda efectuar una final más del torneo sudamericano.

En caso de que no se pueda llevar a cabo en Santiago, el presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), Ignacio Alonso, notificó que por elecciones no se podría realizar en Montevideo, no obstante, Asunción, Paraguay, y Bogotá, Colombia, han sido las ciudades que han alzado la voz como posibles sedes, en caso de que haya cambio.

River buscará el bicampeonato tras haber conseguido el título en 2018 ante Boca Juniors, recordando que aquella edición se disputó a dos partidos y el último de ellos se jugó en el Santiago Bernabéu de España.

El que fuera jugador hace algunos años en el futbol mexicano, Esteban Paredes, declaró que primero se tiene que estabilizar Chile en lo social y político, para después poder pensar en el futbol.

El delantero que militó en Atlante y Querétaro aseguró que no quiere que "se reanude el fútbol. Por ahí el gobierno y a lo mejor la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) quiere retomar el futbol para calmar un poco a la gente, pero no estamos de acuerdo".

El actual futbolista de Colo Colo explicó que el tema lo ha platicado con sus compañeros y todos concuerdan que el deporte tiene que pasar a segundo plano, en vista de la situación en la que está sumergido el país sudamericano.

El pasado 17 de octubre fue la última vez que la Primera y la Segunda División en Chile tuvieron actividad, por lo que ya van tres jornadas consecutivas que la liga ha suspendido sus juegos.