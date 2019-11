Desaprueban que políticos estén en Poder Judicial

El Colegio de Abogados de La Laguna opinó que no es conveniente enviar a políticos a puestos dentro del Poder Judicial.

De manera reciente, Miguel Mery Ayup fue elegido para ser magistrado del presidente sustituto del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), para concluir el período de un año dos meses que dejó pendiente la ahora magistrada jubilada, Míriam Cárdenas Cantú.

El sector empresarial expresó su apoyo, sin embargo, los abogados afiliados con el Colegio de Abogados de La Laguna manifestaron otro punto de vista en el criterio con el que se eligen candidatos para dichos puestos.

Fernando Todd Siller, presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, dijo que no ven con buenos ojos que políticos ocupen cargos dentro del Poder Judicial, sobre todo si no cuentan con experiencia en el área o litigando.

Aunque dijo que no tiene nada en contra de Miguel Mery Ayup para ser magistrado presidente sustituto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó que no consideran positivo que "a los políticos se les refugie en el Poder Judicial", al no tener conocimientos, ni capacidad propia o sin haber ejercido la profesión por varios años en puestos judiciales o de litigio.

Opinó que para que la justicia sea impartida en forma imparcial y con conocimiento de causa es necesario que los candidatos sean personas con una carrera ascendente dentro del ramo.

Dijo que Mery Ayup es una persona joven y agradable, pero que no cuenta con la experiencia dentro del Poder Judicial, solo lo tiene en puestos políticos.

Declaró que el Poder Judicial es un órgano autónomo e independiente de autoridades estatales y municipales, por que manifestó que estos cargos no deben estar "enrarecidos" por la elección de cada vez más políticos, lo cual es una preocupación del colegio.

Consideró que los candidatos idóneos deben reunir varios requisitos: buena fama pública y recta conducta moral, ser también personas serias, defensoras de la vida y la libertad de las personas dentro de la entidad.