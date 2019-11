'Todavía no se puede retirar la ranitidina'

La Cofepris a nivel nacional aún no ha emitido ningún oficio para poder decomisar o retirar el medicamento que contiene ranitidina.

Crescencio Beltrán Beltrán, comisionado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), dejó en claro que ellos no pueden asegurar todo el medicamento que contiene la sustancia de ranitidina porque no existe una instrucción.

La autoridad federal dijo que no ha emitido ningún comunicado ordenando el decomiso o resguardo del medicamento.

Hasta ahora solo se emitió la recomendación para los médicos a no recetarla, a las farmacias a no venderla y a los pacientes a no consumirla.

Pero Beltrán Beltrán dejó en claro que hasta ahora no es una obligación para nadie el evitar el uso o la toma de éste medicamento.

"Se continúa haciendo el protocolo de investigación porque están viendo y analizando hasta que cantidad miligramos o microgramos de esa sustancia puede ser un problema para el cuerpo humano, pero la ranitidina en sí no es mala" comentó el funcionario.

Mientras no se concluya el protocolo de investigación, no se puede proceder al decomiso o aseguramiento de éste medicamento.

No descartó que algunos médicos la sigan recetando, pero dijo que a estas altura son los mismos pacientes quienes ya no la quieren tomar.