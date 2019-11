'Ana y Elsa nos sorprenden'

Para los directores de Frozen II, la historia de la segunda entrega de esta popular película es el árbol de la semilla que se plantó hace seis años con su debut.

"Creo que nuestra parte favorita de todo fue descubrir muchas más cosas de Anna y Elsa", dijo la directora Jennifer Lee ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, de visita junto con el director Chris Buck y el productor Peter Del Vecho. Tras dos premios Oscar, a mejor película animada y mejor canción por el himno Let It Go, las hermanas Anna y Elsa del reino gélido de Arendelle están de regreso para más aventuras rodeadas de los espíritus de la naturaleza.

A diferencia de la primera cinta, con esta nueva entrega, que se estrena el 22 de noviembre en México y Estados Unidos, el equipo de producción tuvo oportunidad de viajar a Islandia, Noruega y otras partes de la región nórdica para encontrar parajes naturales que los inspiraran.

"Hicimos el pacto de que haríamos esto sólo si tratábamos de mantener la presión fuera del estudio de animación", señaló Lee sobre las expectativas que pesaban sobre su equipo tras el éxito mundial que representó la primera cinta.

"Dijimos que nos íbamos a enfocar solo en los personajes, sabíamos que había cosas que queríamos explorar, especialmente al revisar cómo los cambios en la vida afectan a tu familia y si nos manteníamos centrados en los personajes y fieles a la historia estaríamos bien".

Con el estreno del cortometraje Olaf's Frozen Adventure (Olaf: Otra aventura congelada de Frozen) de 2017, el equipo de Frozen confirmó que todavía había mucho que contar de estos personajes.

"Volvieron a cobrar vida en la animación, nos dimos cuenta que estos personajes eran reales para nosotros y que atrapaban la imaginación", dijo Del Vecho.

Gran parte del elenco y el equipo de la primera película está de regreso.

Kristen Bell retoma el papel de Anna, Idina Menzel es nuevamente Elsa. Kristoff es interpretado nuevamente por Jonathan Groff y Olaf por Josh Gad, mientras que los compositores de Let It Go, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, volvieron a estar a cargo de las canciones para la película.

Todos querían volver a la historia, y en el caso de los actores incluso aportaron ideas sobre sus personajes, dijo Del Vecho.

Elsa interpreta dos nuevas canciones que reflejan su evolución como personaje, pero no es la única que cambia. El muñeco de nieve Olaf también tiene una canción nueva en la película y ¡aprende a leer!

"Madura", dijo Buck. "Cuestiona las cosas un poco más ahora, aprende a leer y esto lo convierte en un experto en datos curiosos, así que usa muchos datos en la película... lo mejor de Olaf es que a veces dice cosas que ni sabe qué son o el poder de lo que dice, o que son muy conmovedoras, pero él es simplemente muy sincero".

Como princesas de Disney, Elsa y Anna son modelos a seguir para niñas y niños por igual. Para los directores, el amor entre estas dos hermanas es "el ancla" de su historia.

"Aunque tienen una gran responsabilidad, como estar a cargo del reino, no se la encargan a nadie más, se apoyan entre ellas", dijo Lee. "Me impresiona el poder que tienen dentro de ellas, ellas son las que nos sorprenden a nosotros".