Horacio Palencia niega haber robado canción

El cantautor mexicano Horacio Palencia dice que él no robó ninguna canción, luego de que hace unos días, José Luis Calderón levantó una demanda en su contra al asegurar que Mi razón de ser es de su autoría. "Es un tema un poquito complicado para mí porque me ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dinero.

Es muy desafortunado que de repente salga gente de este tipo, que ve que otras personas trabajan honradamente y se quieren valer de eso para afectar tu carrera", comentó.

Horacio Palencia, compositor de éxitos como Niña de mi corazón y Lo que pienso de ti, entre otros, explicó que el demandante, a quien apenas conoció a través de un programa de televisión, sostiene que él le robó Mi razón de ser.

"No es que yo se la haya copiado, él dice que se la robé, pero yo digo que la psicología que está manejando es al revés porque él la registró y no yo. Si yo se la hubiera robado, la hubiera registrado inmediatamente, pero no fue así".

Dijo que, por fortuna, suma muchos años en la profesión y no nada más existe un registro del tema, él lo hizo ante una editora, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y otras autoridades de Estados Unidos. "A esta persona ni la conocía, salió de la nada. De hecho, la demanda era para la Banda MS por broncas que tienen y como él no sabía ni cómo estaba el rollo, pues a mí me cayó porque yo soy el autor de la canción, pero la demanda era para ellos", indicó. El proceso legal va bien, pero Horacio Palencia no quería que trascendiera, porque no le gusta ventilar problemas personales, prefiere hablar de las cosas bonitas en su vida y a lo demás no darle importancia.

"Sin embargo, esta persona lo hizo público y ya ni modo. Vamos bien, esperemos que pronto se resuelva y que cada quien tenga lo que se merece. Yo confío en que las autoridades harán un buen trabajo", puntualizó.