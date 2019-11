VIDEO: Gato negro interrumpe partido de la NFL

El felino se escabulló al campo durante una serie ofensiva de los Giants en el segundo cuarto, y obligó a que el árbitro Clay Martin detuviera el encuentro por unos minutos mientras el personal del MetLife Stadium y un par de policías estatales de Nueva Jersey conducían al “intruso” hacia la zona de anotación, alejándolo de los jugadores.

El gato no abandonó el terreno de inmediato. Hubo un momento en el que el animal se dirigió a la esquina de la zona de anotación y luego recorrió la línea de fondo hacia una plataforma de una cámara.

Durante un segundo, el gato se subió a la plataforma y luego saltó. Terminó su recorrido por la línea de fondo para después correr hacia el túnel en medio de aplausos por parte del público.

They said I'd never make it to the NFL, they were wrong. #blackcat https://t.co/KtyDQ7IULK