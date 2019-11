Deftones lanzará su nuevo álbum en 2020

La banda de nu-metal Deftones, intérprete de temas como Back to School y My Own Summer, lanzará su nuevo álbum para el 2020, luego que en sus redes sociales dieran algunos adelantos con diversos hashtags.

Durante el 2018, la banda originaria de Sacramento, California, dejaba ver en sus redes algunos mensajes sobre un posible nuevo álbum, sin embargo, no pudo concretarse en este 2019. Según el portal especializado en música Consequence of Sound, el vocalista Chino Moreno ya confirmó que el estreno será en el 2020 pero no dio una fecha exacta. “ Definitivamente será el año que viene, pero siento que una vez que dé una respuesta definitiva o especule exactamente cuándo, estaremos atados a ello y quiero continuar. Lo más importante es asegurarnos de que sea bueno“, explica Chino Moreno. A pesar de no haber materializado el álbum en el presente año, la banda se encuentra trabajando en ello y disfrutando de su proceso creativo. La última entrega de estudio de los californianos fue en 2016 con Gore, así como sus últimas presentaciones en territorio nacional fueron durante el festival Knotfest así como en Guadalajara y Monterrey en 2017.