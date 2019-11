Salma Hayek exige perfección a elenco de 'Monarca'

La actriz y productora mexicana Salma Hayek viajó en fecha reciente a esta ciudad para sostener una junta con el elenco y equipo creativo de la serie Monarca, a fin de planear la segunda temporada.

“Salma es muy exigente y perfeccionista. Es una mujer muy brillante y está en todo. Cuando vino, a todos los protagonistas nos dio una nota en la que escribió todo aquello en lo que debíamos mejorar para el siguiente ciclo”, compartió Juan Manuel Bernal.

El actor dijo a Notimex que tanto a Irene Azuela, Osvaldo Benavides como a él, les agradó leer los puntos que debían corregir o en los que tenían que poner un mayor énfasis a fin de elevar la calidad del resultado.

“Salma nació aquí, pero se fue y ahora viene con una mente mucho más abierta, lo cual nos obliga a crecer a todos los que trabajamos con ella. Le agradezco infinitamente las notas que nos dio para poder superar el proyecto que hicimos y darle lo mejor al espectador”, apuntó el intérprete de “Joaquín Carranza”.

Bernal, quien ha destacado en producciones cinematográficas como Cansada de besar sapos (2006) y Obediencia perfecta (2014), opinó que en el pasado se veía en televisión lo que otros decidían, mientras que hoy, debido a la amplia variedad de ofertas de entretenimiento, se tiene que pelear para que el público ponga atención en una propuesta.

“Hay que esperar a que se escriba el guion e iniciemos el rodaje. El final de la primera temporada se quedó tan abierto que no sé hacia donde llevarán a mi personaje. Estoy absolutamente agradecido con el público por las enormes porras que me echó y pondré todo de mi parte para no defraudarlo”.

Para Juan Manuel Bernal ha sido un agasajo hacer mancuerna de nueva cuenta con la veracruzana Salma Hayek, pues desde el filme El callejón de los milagros (1995), de Jorge Fons, que no trabajaban juntos.

“Recuerdo alguna vez, justo en el camerino cuando filmábamos esa película, hablábamos de Hollywood. Ella me dijo: ‘todo el mundo va y dice que le ofrecen papeles, que eran desnudos y que no los quisieron hacer. Pero allá está muy fuerte, yo voy a ser estrella y lo voy a lograr’.

“Ahora que tuvimos tanto tiempo para convivir, me recordó a esa mujer, a esa emprendedora nata. No le gustan las tibiezas y me agrada trabajar con ella porque siento que en México estamos muy acostumbrados al apapacho y a que las cosas se vean bien, pero Salma nos dice que no tiene que estar bien, sino perfecto”, concluyó.