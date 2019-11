'Frozen 2' profundiza en las emociones y el empoderamiento

Jennifer Lee, directora y guionista de la película Frozen 2 explicó que, a través de la secuela de la cinta estrenada en 2013, buscan profundizar en las emociones y el poder de cada uno de los personajes.

En entrevista con Notimex, Lee, quien ha estado involucrada en cintas como Zootopia y Ralph el demoledor, señaló que la película “es un musical más grande y profundo, una mayor historia y queremos que los fanáticos recuerden que también ‘Frozen’ era épica, y que ha madurado la historia y los personajes. Esperamos sorprenderlos”.

Jennifer expresó que Frozen 2 es una historia centrada en la expresión de las emociones y sentimientos de los personajes: “Como escritora, contamos una historia de miedo, de amor, de la familia y ese es el enfoque, nada político. Para mí la cuestión emocional y todo lo que yo presento, tiene que ver con las relaciones, emociones y platicar estas historias, de no tener miedo”.

Precisamente las emociones y empoderamiento, son aspectos que se ven reflejados en las canciones de Frozen, como en 2013 cuando el tema Let it go fue reconocido en la entrega de premios Oscar como Mejor Canción Original. Por lo anterior no es sorpresa que Chris Buck, Jennifer Lee y Peter del Vecho hayan sumado a Kristen Anderson y Bobby Lopez, de nueva cuenta, como los encargados de la composición musical de la segunda entrega.

“Bob y Kristen hicieron siete canciones emocionales, poderosas, chistosas, en las que se puede sentir esta llamada interior, ¿que és lo que debo hacer?, ¿qué es lo que me está llamando? Es algo que nos pasa a todos", señaló el equipo creativo de la cinta.

Asimismo, destacaron que: "Hay una canción en la película interpretada por 'Elsa', de la que no podemos hablar en este momento, pero es igual de poderosa y 'Ana' tiene una canción igual de sorprendente y va a impactar a la gente de manera positiva”.

Frozen 2 llegará a los cines de México el 22 de noviembre, y situará a "Ana", "Olaf", "Kristoff" y "Sven", tres años después de que "Elsa" asumió el poder en el reino y ahora debe enfrentar a la fuerza de los cuatro elementos: el aire, tierra, fuego y agua.