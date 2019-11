Nuevo León cancela compra de dron millonario

Al argumentar que "es de sabios reconocer errores", el Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó que se cancelará la compra del avión no tripulado o dron, que se adquirió para labores de seguridad, pero generó mucha controversia debido a su elevado costo y porque nunca pudo ponerse en funcionamiento, todo lo cual culminó con una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Sin embargo, González Flores, rechazó que la reversa, sea por la denuncia en curso, sino porque simplemente el avión no tripulado "nació con mala estrella", y no dio los resultados que se esperaban.

El anuncio se dio durante la comparecencia que González Flores y Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública del Estado, tuvieron ante el Congreso local, para la Glosa del IV Informe de Gobierno presentado por el mandatario, Jaime Rodríguez Calderón.

En el turno de preguntas a los funcionarios, el diputado de MC, Jonatán Tijerina, refirió la polémica que generó el "dron" por su alto costo de 54 millones de pesos, y que cuando parecía iba a ser por fin utilizado, "resulta que se les cae y se dañó, quedando nuevamente escondido", lo mismo que los datos sobre la operación, pues tampoco se entregó la información a la Fiscalía que la requería por una carpeta de investigación.

Alfo Fasci tras responder que el costo del aparato fue de 25 millones de pesos más IVA y no de 54 como han señalado los medios, reconoció que para poder utilizarlo en labores de inteligencia y vigilancia, era necesario que los operadores alcanzaran mil horas de vuelo para certificarse, y en ese proceso al aterrizar se salió de la pista y sufrió daños.

"Estamos viendo que esa operación tiene que ser cancelada, y el recurso del Fondo de Aportación a Seguridad Pública (FASP), se use en otro equipo que no cause tanta controversia, aunque todos los equipos causan porque se confunden con espionaje, pero en este caso lo necesitamos para el Operativo Noreste, donde no hay cámaras, en brechas, carreteras", de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Después en entrevista el secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, admitió que al no lograr los procesos ni los tiempos para que el avión no tripulado funcionara, ni la certificación de la gente que lo iba a operar, y tras ocurrir un accidente donde se despistó, la decisión que se tomó fue cancelar el proyecto".

Expresó que sencillamente el aparato "nació con mala estrella", por eso, "vamos a rectificar, es de sabios rectificar y buscar dentro de todas nuestras medidas de inteligencia (en seguridad) otro instrumento que nos dé el apoyo".

Agregó que se buscará el retorno con los proveedores a fin de no lesionar el patrimonio del estado. Descartó que haya algún responsable por esta fallida operación porque no hay daño al patrimonio del estado.

"El proyecto es muy bueno, lo considerábamos muy viable, pero ya que sufrió todos estos daños, lo que vamos a hacer es cancelarlo para evitar la pérdida total."

Igualmente descartó que el gobierno estatal deba pagar alguna compensación o los proveedores, ya que han mostrado su disposición a un acuerdo.

Asimismo, rechazó que el proceso que se ha iniciado ante la Fiscalía terminen en alguna sanción para servidores públicos del estado, porque no hay ningún acto de corrupción, "simplemente se cancela el proyecto".

Aseguró que cuando se hizo la adquisición, se verificó y funcionaba perfectamente, peor "tuvo un accidente, se despistó y eso nos causa más problemas".

Finalmente declaró que tienen como una semana y media analizando la cancelación de la compra, y tienen que hacerlo rápido, para tener la expectativa redirecccionar los recursos ya utilizados hacia la adquisición de otro equipo del mismo rubro de inteligencia, en el actual ejercicio fiscal dentro del programa FASP (Fondo de Aportación para Seguridad Pública).