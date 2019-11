Denuncian irregularidades de bar en Matamoros; autoridades las 'solapan'

Vecinos alrededor del Bar Innova, acusaron a la Administración Municipal de Matamoros de “solapar” las irregularidades en las que incurre el establecimiento, el cual se encuentra por el bulevar José Santo Valdés a la entrada de la ciudad.

Música a volumen máximo hasta la madrugada, personas haciendo sus necesidades fisiológicas e ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, así como escandalizando, es lo que sucede “frente a los ojos de las autoridades” sin que se haga nada al respecto, incluso dijeron que han llegado unidades de Seguridad Pública que son utilizadas para transportar cerveza que se vende en el lugar.

Otra situación que también les perjudica es que el lugar no cuenta con estacionamiento, por lo que los clientes invaden los accesos a sus domicilios o bien estacionan los autos sobre el bulevar, que solo cuenta con dos carriles para cada sentido de la circulación.

Mencionaron que el establecimiento abrió sus puertas el año pasado en un terreno que por años permaneció solo y al principio funcionó como resturante donde se ofrecían bebidas alcohólicas sin que hubiera tanto problema, pero a partir de febrero de este año empezó a funcionar prácticamente como cantina, pues si bien todavía se sigue vendiendo alimentos es “para disfrazar el giro” ya que después de las 7 de la tarde comienza el desorden, ya que incluso hay mesas de billar y los clientes regularmente se van a las 2 de la mañana, pero ha habido ocasiones que cierran hasta las 5 y funcionan de lunes a domingo.

Los inconformes, que por temor a represalias pidieron no revelar su nombre, explicaron que desde que empezó a “descontrolarse” el funcionamiento del negocio lo han reportado en repetidas ocasiones ante diversas instancias municipales, incluso pusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Resulta que hace unos días, les llamaron de la dependencia estatal para preguntar si algún representante del Ayuntamiento se había acercado con ellos para atender la situación, pues les aseguraron que sí lo hicieron, lo que indican es una total mentira.

“Estamos hartos de esta situación, no es posible que no podamos descansar, no dejan dormir y todos los días es lo mismo. La música a todo volumen y se oye todo lo que pasa ahí, porque si se fija, nomas es una palapa y por el lado del patio ellos no tienen contra barda y luego vienen y dejan los carros, aquí afuera y nos bloquean la entrada y salida, y la gente ya cuando esta borracha se sale a orinar afuera o a tomar, cuando se supone que eso no está permitido y pasa la policía y no hacen nada”.