Lucero dice que prostitución, droga y alcohol no son parte de su carrera

Las drogas, la prostitución y el alcohol no han constituido la carrera de Lucero, pues la cantante niega haber formado parte de un catálogo en el que, presuntamente, se ofrecía a los talentos como servicios sexuales para empresarios y publicistas.

“No conozco a ninguna persona en el mundo que tenga en sus manos o haya visto un catálogo de Televisa. Es una leyenda urbana como tantas que ha habido de otras figuras”, opinó la llamada “Novia de América”.

Luego de que en fecha reciente el periodista Jorge Carbajal difundió a través de su programa En Shock, una imagen de color sepia que la muestra, supuestamente de 24 años, se le describe como “virgen” y se le vende por casi dos millones de dólares a cambio de pasar la noche con ella, Lucero aseguró que la difamación y la calumnia le dan coraje.

En conferencia de prensa, opinó que es un chisme de cuarta y que no demandaría porque no vale la pena perder su tiempo ni hacerle caso a quien no tenía algo mejor que hacer.

“Nunca he estado en un catálogo de nada, no he tenido la necesidad. Qué coraje y qué flojera que estén hablando de una tontería tan grande porque nunca me he dedicado a nada que no sea trabajar en lo que sé hacer. No me he dedicado a las drogas, la prostitución, ni el alcohol. Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar ni avergonzar a mis hijos”, sostuvo.

Admitió que a través del tiempo se ha topado con gente que quiere dañar su reputación, pero el público sabe quién es ella. “Hay una confianza de muchísimos años, hay varios documentos que avalan una trayectoria, una vida, un estilo, una personalidad”.

La intérprete de temas como Ya no y Me deshice de tu amor consideró que hoy en día se pueden falsificar documentos absurdos y que, por tal razón, no acudirá con abogados haciendo caso a una “tontada que es como de vecindad”.

Noticias, chismes o rumores de este tipo, no afectan en lo emocional ni psicológico a sus hijos José Manuel y Lucero, pues ambos saben quién es su madre y conocen de su carrera y su personalidad.

“Yo los eduqué con mi esencia y valores. Además, ellos saben que en redes sociales e Internet se difunden cosas que son falsas y que afectan a los famosos. Están en una edad que entienden muy bien que hay cucarachas por todas partes, y simplemente hay que evitarlas”.

Presenta su disco Sólo me faltabas tú

La cantante, quien recién volvió de una exitosa gira por Sudamérica, promueve su más reciente disco Sólo me faltabas tú, en el que incluye covers y temas originales a ritmo de banda y algunos duetos con Luis Fonsi, Los Sebastianes, Melendi, Carlos Rivera, Gerardo Ortiz y Los Recoditos.

“El tiempo pasa y hay que ir evolucionando con el público e incluir a las nuevas generaciones. Me siento muy agradecida con todos los colegas. Siempre trato de elegir aquello que sería lo mejor para todos”, dijo al tiempo de asegurar que nunca interpretaría corridos.

Ante la posibilidad de cantar a dueto con una mujer, dijo que no ha sucedido hasta el momento, salvo con Ana Gabriel, pero quizá le gustaría con Yuri, pues considera que “La Güera” canta muy bien. No obstante, cree que ese tipo de formato funciona mejor con los hombres.

En alusión al título de su álbum, dijo que, a sus 50 años, no le falta nada. “Tengo cosas tan lindas que la vida me ha dado. Ante todo, tengo la fortuna de tener salud, soy mamá de hijos maravillosos, tengo una vida plena en todos los aspectos, siempre me ilusiono y sueño con cosas nuevas, no porque me falten, sino porque son las ganas de seguir adelante”.

“Para cantar en Bellas Artes se necesita talento"

Será en 2020 cuando la protagonista de melodramas como Chispita, Cuando llega el amor y Alborada cumplirá cuatro décadas de trayectoria. Planea celebrar con un gran concierto, pero no ha definido el escenario. No descarta el Palacio de Bellas Artes o el Zócalo; incluso, gestionaría con las autoridades correspondientes.

“Para cantar en Bellas Artes lo único que hay que tener es talento, tampoco se trata de cantar ópera. He visto a muchos artistas que no son clásicos y han cantado ahí, como pasó con Juan Gabriel, Joan Manuel Serrat y Manuel Mijares”.

Lucero, quien anhela volver a interpretar baladas y el género pop, platicó que le gustaría celebrar con un gran show en donde sea posible, pues considera que 40 años de carrera no es cualquier cosa, depende de mucho esfuerzo y trabajo.

“No he planeado en forma (Bellas Artes) como tal, pero yo digo que sí, o quizá lo rento (el recinto) e invito a todos. El Zócalo estaría increíble o la Plaza de Toros. Hay muchos lugares para poder festejar y no desdeño a ninguno”.

No actuará en la telenovela La mexicana y el gringo

Respecto a los rumores de que protagonizará la telenovela La mexicana y el gringo, bajo la producción de Nicandro Díaz, la también actriz que debutó en este género a los 13 años, comentó que por ahora no desea encerrarse en un foro debido a que está concentrada sólo en cantar.

“Me encantaría hacer una novela porque es parte de mi vida como artista. También me gustaría hallar el proyecto indicado que me atrape y me emocione con un personaje interesante. Una miniserie podría ser la opción porque es menos tiempo de grabación y me permitiría dedicarme a la música”.

Bioserie sí, pero cuando esté viejita

Ante la fiebre de las bioseries, Lucero no descarta que en un futuro se pueda hacer alguna con respecto a su vida personal y profesional, sólo espera poder acumular más experiencias que puedan funcionar para un proyecto de esa magnitud.

“Quizá cuando sea viejita, estaría bien que cuenten una historia de mi vida, con una actriz que me haga de chiquita, otra medianita y una más grande, para que las nuevas generaciones conozcan parte de mi trayectoria, de mis comienzos y de mi vida”.

Descarta hacer un "reality" televisivo

Lo que sí rechaza es que se acceda a su vida privada a través de un “reality” televisivo. “Esa onda de salir en bata y tubos, pues no. No me quita nada, porque tampoco me da vergüenza, pues en las novelas, en la escena del secuestro, a veces sales más fregada de lo que estás”.

“No es que me dé miedo, prefiero cuidar esa parte de hacer más privada e íntimas mis cuestiones familiares. Ir al baño, de que te bañas y no hay agua, no me gusta tanto, mejor la novela en donde todo es sueño e ilusión”.

“El teatro es repetitivo y no me gusta”

Fue en 2003 cuando participó en Regina: un musical para una nación que despierta, aunque le gustan mucho las obras de teatro, le parece que significa hacer lo mismo todos los días y no le gusta. Por lo tanto, no está entre sus planes próximos volver a subir a un escenario de ese tipo.

“Queridos amigos y actores, no se enojen conmigo, pero cada día es diferente. Si voy a hacer algo en vivo, prefiero que sea un show nuevo y llenar ese teatro, auditorio, plaza o ese lugar. Siento que el teatro es un poco agotador y, para mi gusto, un poco repetitivo. Además, cuando todos están descansando, el del teatro está trabajando y no”, concluyó.