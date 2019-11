Príncipe Carlos, envuelto en un fraude con piezas de arte

El príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II y heredero al trono, está envuelto en un escándalo de piezas de arte falsas con un valor de 136 millones de dólares que han sido devueltas a sus propietarios. De acuerdo con "Bloomberg", un supuesto Monet con un costo de 50 millones de libras fue pintada por un falsificador estadounidense, con otras dos obras que se pretendía fueran de Picasso y Dalí, han sido retiradas de la sede de la fundación del príncipe.

"Es extremadamente lamentable que la autenticidad de estas pinturas en particular, que ya no se exhiben, ahora parezcan estar en duda", dijo el portavoz de la Fundación del Príncipe según el "Mail on Sunday", reportó "Bloomberg".

Al parecer, el príncipe Carlos y su fundación fueron engañados. Pinturas de artistas valiosos como Pablo Picasso, Claude Monet y Salvador Dalí fueron prestadas a Dumfries House, sede de la organización del príncipe, por el empresario James Stunt, exesposo de la heredera de Fórmula 1, Petra Ecclestone.

De acuerdo a "Newser", Tetro es considerado uno de los falsificadores más importantes aún con vida y quien decidió hablar después de que se enteró que Stunt estaba considerando vender el Monet falso para pagar a los acreedores.

Hasta el momento, el príncipe Carlos no ha emitido comunicado sobre este escándalo de arte, sin embargo, voceros de su fundación de manifestaron tristeza y sorprendidos por el aparente engaño.