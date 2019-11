La razón por la que Britney Spears se rapó la cabeza

Han pasado 12 años desde que Britney Spears tomó la decisión de entrar al salón de belleza y raparse la cabeza frente a miles de miradas atónitas, sumergida en una crisis emocional en 2007 cuando tenía 25 años, dos hijos, un divorcio en proceso y el peso de la fama.

Sin embargo, nadie podía imaginar por lo que estaba atravesando la llamada “Princesa del Pop”, hasta ahora. Pues el documental Britney Spears: Breaking Point habla sobre el mal momento que vivió Britney y que la puso en los titulares de todo el mundo.

En ella, se menciona que la dueña del salón de belleza al que acudió la intérprete de Oops...I Did It Again, había cerrado el establecimiento ubicado en los Ángeles, California, cuando la cantante entró.

“Tenía dos guardaespaldas, supuestamente vigilando para asegurarse de que los paparazzi no estuvieran tomando fotos y uno de ellos seguía abriendo las persianas”, indicó Esther en el documental.

De acuerdo con Esther Tognozzi, los guardaespaldas aceptaron sobornos de los fotógrafos que se encontraban en el lugar para lograr obtener las imágenes del momento más trágico de Britney Spears.

Cuando Britney le pidió a Esther que la rapara, esta se negó, por lo que la exestrella de Disney tomó la afeitadora y lo hizo ella misma y antes de marcharse pronunció unas palabras para la estilista “Mi madre va estar muy molesta”.

Tras ese incidente, Spears fue trasladada a una clínica psiquiátrica donde permaneció en observación un mes para luego ser diagnosticada con un cuadro de bipolaridad, sin embargo, Britney sólo duró 24 horas tras su diagnóstico.

Días después, la artista apareció en la casa de su ex Kevin Federline para ver a sus hijos, y al no tener respuesta, perdió el control y tomó un paraguas para descargar su ira contra el vehículo de uno de los paparazzi que la acosaban, imagen que pasaría a la historia de la cultura pop.

Además, el documental de Channel 5, hablá sobre la custodia de sus hijos con su exesposo y menciona relatos nunca antes escuchados de las personas más allegadas a Britney Spears.