Aracely Arámbula presume nuevo amor

Desde su rompimiento con el actor Sebastián Rulli en 2013, no se le ha conocido nuevo novio a Aracely Arámbula, sin embargo, la expareja de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos, reveló que ya se encuentra en una relación.

Durante un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la protagonista de La Doña confirmó que tiene novio luego de seis años de no saberse nada de su vida amorosa.

Cuando se le cuestionó sobre su vida sentimental, “La Chule” aseguró sentirse “súper” y aclaró que el hecho de que los medios no la vean acompañada por un hombre no significa que no tenga pareja.

"Es que ustedes no se tienen que enterar para que haya (pareja). O sea, muchas veces hay amor y no tienen porqué saberlo", declaró la actriz, quien es madre de dos, Miguel y Daniel, producto de su relación de dos años con “El Sol”.

Sin dar más detalles, la actriz confirmó que sí tiene novio, “No, no, sí tengo pareja", se escucha decir a Arámbula a la prensa.

Aunque no quiso ahondar mucho sobre el tema, en cuanto a este nuevo amor, dejó en claro que no es una celebridad.

"Él no es público, pero todo muy bien”, mencionó la actriz, quien prefiere guardar para sí la identidad de su nueva pareja.

Además de Luis Miguel y Sebastián Rulli, Aracely Arámbula ha sido pareja de Eduardo Verástegui (a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Soñadoras), Fernando Colunga (con quien protagonizó en 2000 el melodrama Abrázame muy fuerte) y Gabriel Soto con quien ha trabajado en proyectos como Las vías del amor.