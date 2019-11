Darán premio a Ellen DeGeneres por trayectoria en los Globos de Oro

“La HFPA se enorgullece en anunciar que la tres veces nominada a los Golden Globe, Ellen DeGeneres, recibirá el Premio Carol Burnett por sus destacadas contribuciones al medio televisivo, durante la 77a ceremonia de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2020”, informaron los organizadores en sus redes sociales.

The HFPA is proud to announce that three-time Golden Globe® nominee Ellen DeGeneres will receive the Carol Burnett Award for her outstanding contributions to the television medium, during the 77th Golden Globes ceremony on Sunday, January 5, 2020. pic.twitter.com/hYJXx1d8WM