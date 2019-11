Podrían bacterias estimular antojos y emociones

¿Las bacterias en el organismo podrían ser capaces de estimular el antojo por ciertos alimentos? Es cuando digo:”no soy yo, son mis bacterias las que detonan que me guste determinada comida”, dijo a Notimex la investigadora de Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, Verónica Jiménez Jacinto.

Al participar en la Sépitma Edición de las Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Museo Universum, señaló que esto es todavía una hipótesis.

"Hasta ahora no se ha logrado determinar si las bacterias que tenemos están por lo que comemos, o si lo que comemos favorece el crecimiento de ciertas bacterias, es decir, ¿realmente es la bacteria la que me lleva a que me gusten ciertos alimentos? o simplemente la comida que prefiero favorece el crecimiento de esas comunidades bacterianas”, indicó la especialista.

También la microbiota intestinal se liga con neurotransmisores que pueden definir el nivel cognitivo (capacidad de aprendizaje) y ciertas emociones en la persona, así, las personas enojonas están vinculadas con cierta microbiota y las que son alegres con otra.

Apunto, que el nivel de salud de un niño se asocia al nivel de bacterias que tiene en el organismo, incluso hay comunidades bacterianas que “hacen buena parte del trabajo que nosotros creíamos que hacía nuestro organismo”, expresó.

Durante muchos años se pensó que los microbios eran el enemigo a vencer porque ocasionan diversas enfermedades, ahora se ha comprobado que algunos nos protegen, abundó la investigadora.

Por último, al referirse a la microbiota bucal, reveló que hay ciertas bacterias que propician que las personas no tengan caries a lo largo de su vida.