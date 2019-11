Daniela Romo disfruta del ‘ahora’

Todos losdías, Daniela Romo celebra el regalo de estar con vida.

Luego de llegar a los 60 años el pasado mes de agosto sabe que ya no es la misma luego de librar la batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2011, de ahí que disfrute tanto el presente. “Cambian tantas perspectivas de vida cuando te da algo así tan fuerte, porque yo sí estuve muy muy mal, que ya nunca más vuelves a pensar en qué te hace falta, piensas más bien en agradecer lo que has podido hacer, hasta dónde has llegado, lo que has logrado y a todo le das la bienvenida con gusto y alegría y uno trata de poner lo mejor de su parte para hacer un buen trabajo”, dice.

En entrevista la cantante comparte algunas de sus inquietudes y cómo llegó a los 60 años de edad.

Después de protagonizar el musical Hello, Dolly!, la intérprete de Yo no te pido la luna quiere tomarse un descanso.

“Hay veces que hay que parar un poquito, cuidarse, procurarse y hacer las cosas que uno hace en el día con día: arreglar tu casa y hacer tus cosas, eso es lo que quiero hacer”.

Siempre me he dicho que soy muy afortunada y he tenido el privilegio de realizarme en mi vocación; supe a temprana edad que quería hacer esto que hago y siempre lo he hecho con una gran alegría, dedicación, disciplina y exigiéndome mucho a mí misma.

Antes no se hablaba, ahora se habla porque tratamos, los que hemos pasado por eso, de motivar a la gente e invitarla a que se cuiden unos a otros, que se cuiden a sí mismos porque realmente lo único que tenemos es eso, el instante en la vida, el día de hoy. El pasado ya se fue y el mañana quién sabe si venga entonces hay que procurar siempre cuidarnos. Me da mucha tristeza mucha gente que se va, que no tuvo esa misma oportunidad, son momentos en los que dices, ‘qué fuerte’ porque uno ha recorrido un camino de dolor, de dificultad, de cosas muy difíciles, pero trata de continuar adelante.

Entras a un mundo desconocido del que tienes que aprender cosas y nunca sabes de qué eres capaz hasta que lo tienes que hacer.

Me sorprende en el sentido de que de repente hay personas que mueren muy jóvenes; cuando estaba en pleno procedimiento de mis quimioterapias se murió Chucho Benitez, un futbolista del América que tenía la mitad de edad que yo y murió de un infarto súper joven y dices: ‘mi cuerpo no estaba preparado para los embates que me tocaban y sin embargo tuve esa fortaleza y voluntad y no sabes cómo lo haces, pero sabes que lo tienes que hacer, estás luchando por tu vida.

Acabo de terminar un gran proyecto que costó mucho trabajo y esfuerzo, pero yo creo que todos los actores tenemos que prepararnos para eso alguna vez, llega un momento en el que vienen nuevas generaciones, en el que las empresas cambian y a veces todos son como reacomodos, pero todos yo creo que tenemos que interiormente saber que eso llega a suceder una vez y hay que estar preparado para eso.

Si se me iba a acabar la vida que se me acabe el trabajo pues es otra cosa más fácil con la que lidiar, estás vivo aún y puedes intentar muchas cosas.

Yo fui hija de madre soltera y mi mamá es un ser grandioso que amo en mi vida porque me dio todo y me sacó adelante a mí y a mi hermana y la verdad es que yo lo decidí cuando pensé que no quería repetir patrones.

No nada más porque yo quisiera tener a un hijo lo iba a tener, porque no es una cosa de ‘quiero esto’, no es un capricho.

Siempre pensé que si tuviera hijos me hubiera gustado tener una familia compuesta y haber tenido un matrimonio increíble, y dos o tres hijos que pudiera ayudarlos a andar en el camino de la vida. Pero yo no me siento frustrada, además el tiempo va pasando y yo siempre he estado entregada a lo mío.

Me inquieta el mundo del día a día, todas las cosas que ocurren en nuestro país, lo que pasa en el mundo, lo que está pasando en la Amazonia... aquí estamos viviendo unas cosas de intolerancia y faltas de respeto, violencia, pareciera que todo el mundo anda irritado.

Me preocupan esas cosas, pero uno tiene que vivir cada día y echar para adelante, seguir procurando el bien tuyo y el de todas las personas que se acerquen.