1943: Nace Sam Shepard, destacado personaje de la escena estadounidense

Samuel Shepard Rogers IV nació el 5 de noviembre de 1943, en Fort Sheridan, Illinois, Estados Unidos, en el seno de una hogar liderado por un Samuel Shepard Rogers II, quien fue maestro y oficial del ejército que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), destaca el perfil del autor difundido en el sitio web biografias.es.

Estudió la secundaria en Duarte, California, donde se graduó en 1961. Desde entonces, comenzó a actuar y a escribir poesía.

Posteriormente, ingresó al San Antonio Junior College, donde estudió Agricultura por un año. Sin embargo, abandonó esta carrera para integrarse al grupo de teatro ambulante Repertory Company, señala la página electrónica sam-shepard.com.

En 1963 se instaló en Nueva York, donde trabajó como ayudante de camarero, mientras se hacía de un lugar en el campo del teatro. Logró formar parte de diversas producciones de la compañía Off-Off-Brodway, como Cowboys y The Rock Garden en 1964.

Dos años más tarde, después de que la Universidad de Minnesota le ofreció una beca, publicó Chicago, Icarus's Mother y Red Cross, obras que le valieron ser galardonado con tres premios OBIE en un mismo año.

A lo largo de su carrera, Shepard recibió un total de 11 premios OBIE, por obras como La Turista (1967), que fue su primera obra de larga duración, Melodrama Play (1968), Cowboys #2 (1968) y The Tooth of the Crime (1972) y Curse of the Starving Class (1978).

En 1979, el destacado autor fue galardonado con el premio Pulitzer en la categoría Drama, por su obra Buried Child (1978); además, ha recibido otras distinciones como una Palma de Oro, y becas de las fundaciones Rockefeller y Guggenheim.

A partir de 1976 y durante 10 años, ocupó el cargo de dramaturgo principal, “playwright-in-residence”, del Magic Theatre en San Francisco, recinto donde puso en escena muchas de sus obras, incluyendo The west (1980) y A lie of the mind (1985).

El también músico, baterista y guitarrista, tocó con su banda de rock Holly Modal Rounders y colaboró con Bob Dylan en varias de sus canciones, incluyendo Brownsville girl.

Como guionista incursionó en la televisión y el cine, cabe subrayar que escribió Zabriskie point (1970), junto con Michelangelo Antonioni, y la película París, Texas (1984), de Wim Wenders. También ha sido director de cine, debutando con Far north, en 1988, apunta el sitio electrónico buscabiografias.com.

Además, se distinguió como actor, tanto en el teatro como en el cine, actuando en películas como Days of heaven (1978), de Terrence Malick (1978); Frances (1982), Elegidos para la gloria (1983) y Loco de amor (1985). En la década de 1990, participó en 14 películas, entre ellas los western The good old boys y Streets of Laredo, en 1995.

En sus últimos años se enfocó en la actuación, participando en producciones como Swordfish (2001), al lado de John Travolta, The Pledge (2001), con Jack Nicholson, y Stealth, La amenaza invisible (2005), con Jessica Biel y Jamie Foxx.

Además destacan sus participaciones en Bandidas (2006), junto a Penélope Cruz y Salma Hayek, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2007), protagonizada por Brad Pitt, así como su narración en La telaraña de Charlotte (2006).

También regresó a la escena teatral con dos obras escritas por el actor irlandés Stephen Rea, Kicking a Dead Horse (2007) y Las edades de la Luna (2009).

En 2010 publicó su colección de cuentos Day out of days. Un año después, terminó su relación con la actriz Jessica Lange, con quien tuvo dos hijos, Hannah Jane y Samuel Walker.

En 2011, participó como actor en Safe House, con Denzel Washington, compartió escenario con Patti Smith en el Abbey Theatre de Dublín, estrenó su obra Heartless (2012) en el Teatro Signature e ingresó a los festivales de cine con Shepard & Dark (2012), un documental dirigido Treva Wurmfeld.

Sus escritos se caracterizan por utilizar un lenguaje inventivo, el simbolismo y la narración no lineal, así como por integrar personajes de vagabundos, estrellas del rock y otras personas que vivían al borde de la sociedad.

Entre las piezas del reconocido escritor y dramaturgo, considerado por la crítica como heredero de los grandes autores norteamericanos, destacan además Luna halcón (1981), Crónicas de motel (1982), A lie of the mind (1986) y The late henry moss (2001).