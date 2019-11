Estiman que 2020 será buen año para la inversión

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que 2020 será un año muy bueno para la inversión, pues habrá un gran flujo de recursos federales que se combinarán con inversión privada.

En entrevista, el senador de Morena refirió que hay una gran cantidad de aspectos que dan señales de oportunidades para enfrentar la desaceleración globlal, y destacó que "tenemos un gobierno que no es corrupto, que no roba el dinero del pueblo, tenemos un gobierno que está poniendo 'orden a la casa' y eso es un factor muy importante que las calificadores no miden, pero que van a dar resultados para el país".

Apuntó que es innegable la desaceleración en Japón, China, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, que necesariamente afecta a la economía mexicana, pero también hay factores que van a servir para el crecimiento de la economía mexicana y que el desarrollo sea el adecuado.