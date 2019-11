Molestan obras en División del Norte

La tardanza en las obras de drenaje de la calzada División del Norte en Torreón ha generado diversos reclamos entre los habitantes de la zona. Afirman que durante esta semana podrían bloquear el bulevar Revolución si no se les brinda una fecha para que se concluyan los trabajos, los cuales impiden el tránsito de vehículos de sur a norte.

Decenas de negocios de todo tipo son los que se han visto afectados por la falta de paso vehicular y hasta peatonal por la zona llena de tierra, rocas y zanjas sin cubrir. Ademas, se carece de la señalización adecuada para evitar algún accidente.

Precisamente sobre esa situación se queja el señor Alejandro Martínez, quien cuenta con un negocio de alimentos a la altura de la calzada Pavorreal.

"No sé si me va a salir mejor o peor cerrar el negocio. Cuando está abierto llega un aire o pasa alguna moto y me echan toda la tierra. Nadie me va a comprar comida con tierra...de plano unos sí han cerrado, no tiene caso, todos estamos muy decepcionados porque nos prometieron acabar rápido, antes de septiembre y mire, ya se va a terminar el año y aquí seguimos", reclama el comerciante.

Martínez advierte que junto con vecinos de otras calles han tratado de solicitar información sobre el estado que guardan los trabajos en la zona, además de las fechas en las que se deben terminar, pero en todos los casos terminan sin obtener la información adecuada, o bien, son ignorados.

Para ello han recurrido a las direcciones de Atención Ciudadana, Obras Públicas y directamente en la oficina de Secretaría del Ayuntamiento.

"Nadie nos dice nada concreto pues. Entonces yo les digo que hay que presionar, hay que bloquear, si les cerramos el Revolución para que nos atiendan, ahí sí van a llegar a decirnos, a darnos una respuesta... es lo que vamos a hacer, lo hemos platicado y es a lo que nos orillan", señala Alejandro Martínez.

El vendedor de alimentos afirma que ante la falta de avance en las obras y respuestas de las autoridades, han optado por colocar entre vecinos algunos elementos improvisados para desviar el tránsito, o bien, para evitar que algún ciclista o peatón caiga en las zanjas.

Han hecho uso de objetos como piedras grandes, ramas y hasta llantas, aunque afirma que en todos los casos ha resultado insuficiente.

"Tampoco hay vigilancia de nadie, a veces pasan camionetas grandes por ahí en medio, no respetan y pues tampoco hay letreros que digan que no se puede... es un peligro".

Afectaciones