Donarán vía cajeros 1.9 mdp Estiman que 2020 será buen año para la inversión

En la séptima edición de la campaña de donación por cajeros automáticos, la Fundación Quiera estima recaudar un millón 966 mil pesos en 2019. De acuerdo con los datos de Quiera, la recaudación estimada para este año será 23% menor respecto a 2018, cuando obtuvieron 2 millones 583 mil pesos. A lo largo de siete años de campañas, la Fundación Quiera, conocida como el brazo social de la Asociación de Bancos de México (ABM) ha logrado recaudar a través de donaciones de los clientes desde cajeros automáticos 19 millones 210 mil pesos, los cuales se usan en apoyos a niños y jóvenes en situación de calle, educación, entre otras. Así, la campaña 2019 comenzó el pasado 1 de octubre y terminará en febrero de 2020, con la participación de 10 bancos quienes determinarán en sus cajeros el monto de las donaciones que pueden realizar sus clientes.

Después de 25 años de operación, al cierre de 2018 unos 289 mil 989 niños, jóvenes y colaboradores de instituciones han sido beneficiados con un total de 386 millones 121 pesos.

Quiera fue creada en octubre de 1993 con la finalidad de que los bancos, como gremio, tuvieran su propia fundación.

Según Quiera, desde sus inicios han operado con el objetivo de realizar trabajo más allá de las donaciones.

Actualmente atiende una red de 56 instituciones en 18 estados del país y apoya a tres tipos de organismos: albergues, internados y centros comunitarios.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que 2020 será un año muy bueno para la inversión, pues habrá un gran flujo de recursos federales que se combinarán con inversión privada.

En entrevista, el senador de Morena refirió que hay una gran cantidad de aspectos que dan señales de oportunidades para enfrentar la desaceleración globlal, y destacó que "tenemos un gobierno que no es corrupto, que no roba el dinero del pueblo, tenemos un gobierno que está poniendo 'orden a la casa' y eso es un factor muy importante que las calificadores no miden, pero que van a dar resultados para el país".

Apuntó que es innegable la desaceleración en Japón, China, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, que necesariamente afecta a la economía mexicana, pero también hay factores que van a servir para el crecimiento de la economía mexicana y que el desarrollo sea el adecuado.