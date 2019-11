Afectaría al PRI disminución de presupuesto

La iniciativa de reforma constitucional para disminuir a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos afectaría al Comité Directivo Municipal del PRI en Lerdo para hacer frente a sus gastos para conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y a los procesos internos de selección de candidatos, entre otros rubros.

Francisca Blanco Villanueva, presidenta del tricolor en Ciudad Jardín, dijo que evaluarán la reforma que avaló la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pues "no nada más con las buenas intenciones vamos a poder apoyar. Yo creo que todos los partidos (están en contra), no nada más el PRI, los demás partidos estamos en el mismo canal de que no estamos de acuerdo", comentó.

Como se recordará, solo con el respaldo de Morena y Encuentro Social, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con 17 votos a favor y 14 en contra una reforma al artículo 41 de la Constitución Política para disminuir en 50 % el financiamiento público de los partidos políticos, para ahorrar 2 mil 500 millones de pesos y redistribuirlos a otros rubros para el próximo año.

Este dictamen, que ya fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados, será debatido esta semana, pero se necesita el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores para avanzar; sin embargo, los representantes de Morena y PES solo suman 284, con lo que se complicaría su ratificación.