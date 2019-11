Emilio Osorio usará guante como insignia

El actor Emilio Osorio, quien saltó a la fama en 2018 gracias al revuelo que causó su personaje en la telenovela Mi marido tiene más familia, dijo que para distinguirse en el ámbito musical, usará guante al estilo de Michael Jackson.

"Últimamente me ha gustado mucho utilizar guantes y meterme en el mundo de tener un sello, una insignia. Desde hace muchos años, soy fan de Michael Jackson y él en muchas de sus rolas utilizó uno, y yo también lo haré. Para hacerlos propios, les metí cosas mías, como más rockeronas", platicó Emilio a Notimex.

Aunque al hijo del productor de televisión Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Marcos le gusta mucho bailar, dijo que no lo hace tal como el llamado "Rey del Pop"; sin embargo, le gustaría algún día aprender a moverse como él.

"Me encantaría hacer una coreografía como las suyas, mientras tanto, lo intento. Pronto me verán bailando y cantando a través del espectáculo que voy a presentar y del cual, una de las fechas ya es sold out", destacó.

Emilio Osorio y Joaquín Bondoni son conocidos en el ambiente artístico como "Los Aristemo" debido a que en Mi marido tiene más familia, los personajes "Aristóteles" y "Cuauhtémoc", mejor conocido como "Temo", son pareja. Es la primera vez que en la pantalla chica se exhibe una relación gay de manera tan abierta.

Desde entonces, Emilio Osorio no para de trabajar. "Y no hay que dejar de hacerlo, todos los días me levanto temprano para darle. La chamba es lo principal y si te gusta, hay que aprovecharla y estar feliz con lo que haces, hay que agradecerle a la gente por su apoyo"

Este año, el joven de 16 años, que ha ganado varios reconocimientos como actor, lo cerrará con dos conciertos denominados "Perfectour" en el Plaza Condesa de esta ciudad, los días 17 y 23 de noviembre.

"He tenido un crecimiento muy bueno para mi carrera. He adquirido mucha experiencia, pero también creo que debo seguir teniendo la mentalidad de avanzar, de no confiarme y seguir trabajando. Me encanta que la prensa me adopte, que me apapachen.

"Me encanta dar entrevistas y todo lo que sea posible, porque a través de los reporteros, también le agradezco al público por su apoyo", concluyó Emilio, quien a través de la telenovela Soltero con hijas, se hace escuchar con el tema La playita, que forma parte del "soundtrack".