The Cure celebra sus cuatro décadas con boxset en edición especial

Llega a México la edición especial The Cure 40 Live - Curætion-25 + Anniversary, material discográfico y videográfico del grupo The Cure, en una edición limitada Deluxe Boxset (2Blu-ray / 2DVD + 4CD's) y Hardbook (2Blu-ray / 2DVD) y en Digital.

40 LIVE es un set que captura los dos espectáculos históricos realizados por The Cure en 2018 para celebrar su 40 aniversario.

La primera película CURÆTION-25: From There To Here | From Here To There: fue filmado en la décima y última noche del 25º Festival Meltdown (comisariada por el cantante Robert Smith) en el Royal Festival Hall de Londres en junio de 2018. La banda interpretó una canción de cada uno de sus 13 álbumes de estudio, y canciones inéditas.

Estrenada en los cines de todo el mundo el 11 de julio, la segunda película: Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London presenta el aclamado concierto de aniversario de 29 minutos y 135 canciones de la banda.

Filmado en uno de los Parques Reales de Londres ante una multitud de 65 mil fanáticos, The Cure presentó un set de cuatro décadas el 7 de julio de 2018, incluyendo "Just Like Heaven", "Lovesong", y "High".