Estrella de Elm Street 2 destaca apertura en Hollywood a comunidad gay

El actor Mark Patton, quien se dio a conocer como el protagonista de la segunda película del villano Freddy Krueger, "A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge", regresa con su documental "Scream, Queen! My Nightmare On Elm Street", como parte del Mórbido Fest en la Ciudad de México que se desarrolla en salas de cine.

"Scream, Queen! My Nightmare On Elm Street", es un trabajo producido por Patton que narra el lado B del subtexto homoerótico de la película que lo dejo en el olvido, a pesar de haber sido un éxito en taquilla cuando se estrenó la cinta sobre Freddy en 1985. "Antes en Hollywood, el ambiente para la gente homosexual era muy tóxico, sobre todo por la epidemia del Sida y los análisis de sangre, tenías que estar asegurado, pero ahora el esquema ha cambiado para los gays", comenta el actor en entrevista con Notimex, quien es homosexual y fue diagnosticado con Sida hace 15 años. "Ahora hay una gran liberación tanto en Estados Unidos como en México, vemos que en las telenovelas por lo menos hay un homosexual en sus historias o en la series como 'La casa de las flores'", compartió. Patton, quien vive actualmente en México, confiesa que sí lamenta no trabajar tanto ahora en Hollywood, con la aceptación que hay para la comunidad gay, ya que recibió oportunidades de trabajo que desaprovechó, a pesar de eso, él se siente bien con la decisión que tomó al retirarse del cine comercial. El actor niega haber sentido una maldición después de la secuela que protagonizó al lado de Freddy Krueger, ya que la cinta generó jugosas ganancias y le pareció que hizo un buen trabajo. Mark Patton tampoco piensa que la cinta lo orilló a asumir su sexualidad, pues afirma que él siempre se sintió tranquilo con su orientación, no obstante, la enfermedad de aquellos años, el Sida, era el principal tabú que obligaba a las celebridades gays a mantenerse callados. Para el actor y productor, el documental "Scream, Queen! My Nightmare On Elm Street", es hasta ahora el trabajo más importante que ha hecho y que le tomó un periodo de cinco años; sin embargo, confiesa que no volverá a hacer una obra de este género, ya que le pareció muy difícil. "Carrie", es su película favorita y ama los filmes de terror.