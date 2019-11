Greta Gerwig asegura que Meryl Streep inspiró una escena en Mujercitas

La actriz y directora Greta Gerwig reconoció que una charla que sostuvo con la ganadora del Oscar, Meryl Streep, durante un almuerzo, inspiró una poderosa y esclarecedora escena de su filme Mujercitas, el cual estrenará en diciembre próximo.

La directora confesó al equipo de Teen Vogue Summit en Los Ángeles, que tenía que darle el crédito a la actriz, pues literalmente, tomó una parte de la conversación que tuvieron y la plasmó en un monólogo en el que “Amy” (Florence Pugh), le explica a “Laurie” (Timothee Chalamet), la forma en que el lugar de la mujer en la sociedad la obstaculiza.

“Cuando comencé a trabajar en este proyecto, Meryl Streep me dijo que ella estaría en éste, pues ama el libro y me dijo ‘seré la tía March, escríbeme unas buenas líneas’, y yo le dije ‘lo haré’. Tuvimos un almuerzo y ella me dijo ‘esto es lo que tienes que comunicar a la audiencia acerca de la posición de las mujeres, que ni siquiera son dueñas de sus propios hijos.

“No es sólo que no puedan votar, no es sólo que no puedan tener un trabajo. No pueden poseer nada. Si tú quieres dejar tu matrimonio, puedes hacerlo, pero deberás hacerlo con nada, ni siquiera tus hijos. Así que esa es la decisión”, explicó Streep a la directora, quien literalmente tomó ese monólogo y se lo dio a “Amy”.

Gerwig aseguró que los desafíos que las mujeres enfrentaban en la década de 1860, época en la que está ambientada la novela de Louisa May Alcott, aún son relevantes hoy en día, “aunque ahora estamos en una posición diferente, creo que la desconexión entre lo que 'Laurie' ve como opciones y lo que sabe que es la verdad de su vida es igual de cierto hoy”.

La adaptación de Mujercitas, que también cuenta con las actuaciones de Emma Watson, Laura Dern y James Norton, será estrenada el 25 de diciembre en Estados Unidos.