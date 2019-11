Murciélagos vampiro saben mantener sus 'amistades'

Una canción de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 decía: "Amigos para siempre means you’ll always be my friend". Algo parecido deben pensar los murciélagos vampiro, pues las relaciones que establecen en cautividad tienden a mantenerlas incluso cuando se les deja libres.

Un estudio que publica este jueves la revista Current Biology sugiere que estos pequeños quirópteros "también pueden formar relaciones sociales y parecidas a la amistad". El texto, firmado por expertos de Instituto Leibniz de Berlín y de la Universidad estatal de Ohio (EUA), dice que los murciélagos vampiro que en cautividad comparten alimento y aseo son más propensos a permanecer juntos cuando vuelven a la naturaleza. Un grupo de murciélagos vampiro elegidos al azar en una colonia salvaje fueron retenidos durante un tiempo por los investigadores, quienes observaron que, al ser devueltos a su entorno, los animales que habían cooperado entre sí durante ese periodo elegían volver a asociarse. Las relaciones sociales que estos animales crean en cautividad "son bastante fuertes frente a los cambios en el ambiente social y físico", explica en un comunicado Simon Ripperger, del Instituto Leibniz y coautor del estudio. Esos vínculos "no son solo fruto de la cautividad, pues "no todas las relaciones sobreviven la transición del laboratorio a la naturaleza", señala en la nota el otro autor del estudio, Gerald Carter, de la Universidad de Ohio. Así, "al igual que en la experiencia humana, las relaciones de cooperación o amistad entre murciélagos vampiros parecen ser fruto de una combinación de preferencias sociales unidas a las influencias del ambiente o las circunstancias", agrega. El estudio en profundidad de las redes sociales entre murciélagos salvajes no era posible hasta que Ripperger y sus colegas de ingeniería eléctrica y ciencias de las computación desarrollaron unos nuevos sensores de proximidad. Esos pequeños y ligeros sensores acoplados en la espalda de los animales permitieron registrar las redes sociales que se establecen en las colonias de murciélagos vampiros y actualizarlas cada pocos segundos. Al poder comparar lo que habían aprendido de las relaciones entre los animales en cautividad y lo que observaron tras liberarlos tuvieron una mejor comprensión de sus vínculos sociales. Conocer qué murciélagos hembra habían compartido aseo y comida durante 22 meses de cautividad ayudó a los investigadores a predecir qué ejemplares interactuarían en la naturaleza. Aunque no todas las relaciones sobrevivieron, los resultados "sugieren" que los vínculos establecidos en ese periodo no fueron solo consecuencia del confinamiento y las opciones limitadas. Este estudio se une "a un creciente conjunto de evidencias" que apuntan a que los murciélagos vampiro establecen lazos sociales similares a los de amistad que se observan en algunos primates, según Carter. El equipo quiere seguir investigando las diferencias en la cooperación entre individuos, cómo pasan de ser extraños a compañeros de colaboración e intentar saber si esa relación diurna se mantiene durante la noche para cazar.