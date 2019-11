Las caras femeninas del terror

Halloween y el Día de muertos han dado por terminadas sus celebraciones en lo que respecta a este año y ahora empieza la cuenta regresiva para las fiestas decembrinas.

Antes de darle vuelta a la hoja, le presentaremos a las mujeres que han destacado en el cine de terror; ése en el que fantasmas, criaturas asesinas, seres de ultratumba y hasta demonios atormentan a más de uno.

La actriz Jamie Lee Curtis ha hecho un sinfín de películas, pero ha sido su papel de "Laurie Strode" en la saga de Halloween el que la catapultó hacia el éxito y el que la ubicó como una de las favoritas del cine de terror.

En todos los largometrajes en los que Jamie se ha puesto en los zapatos de "Laurie", "Michel Myers" trata de matarla y en su misión, que hasta el día de hoy no ha concretado, termina asesinando a muchas personas que se cruzan en su camino.

El año pasado se estrenó una nueva cinta de Halloween, la cual le devolvió la oportunidad a Lee Curtis de retomar papel que la llevó desde hace cuatro décadas a volverse una de las "Reinas del grito".

A la artista de 60 años de edad nadie le regaló el mote de "scream queen" ya que se lo ganó a pulso por su trabajo en las cintas de Halloween cuya primera entrega, dirigida por John Carpenter, es considerada una obra maestra.

Curiosamente, Jamie Lee Curtis ha dicho en varias entrevistas que odia las películas relacionadas con seres de terror y ficción.

"Odio las películas de miedo, ¡no las veo! ¡Hasta lo paso fatal con las películas de Disney! Así que me parece muy divertido que se me reconozca por una y por el papel de Laurie Strode", externó hace tiempo a la prensa internacional.

Lin Shaye es otra actriz considerada una "scream queen" y es que ha sido la estrella de una gran cantidad de cintas de terror. Se le ha visto en Pesadilla en la calle del infierno, Critters, La noche del demonio, Alone in the Dark, Amityville: A New Generation, Tales of Halloween, Abattoir, Ouija y su precuela Ouija: El origen del mal.

Alguien que quedó estigmatizada por su personaje en un largometraje de horror ha sido la actriz Linda Blair. Cuando tenía 14 de años hizo casting para dar vida a "Regan MacNeil" en la película El exorcista y se quedó con el papel.

La cinta resultó ser un éxito en crítica y taquilla en 1973. Su interpretación en esta película le valió a Linda una nominación al Oscar a la Mejor actriz de reparto y ganó el Globo de Oro a la Mejor actriz de reparto en 1974, sin embargo, Blair no volvió a destacar con otro personaje.

Vera Farmiga es otra actriz que ha despuntado en el género de terror por dar vida en las películas de El conjuro a la fallecida investigadora de fenómenos paranormales Lorraine Warren.

Otra chica del cine de terror bastante conocida es "Emily", la protagonista del filme de Tim Burton, El cadáver de la novia. Aunque no es de carne y hueso, ha dejado huella por su sombría personalidad y su color azul. Además, durante años muchas mujeres se han disfrazado de ella en Halloween.

Caso similar es el de "Tiffany", la novia de "Chucky". La muñeca ingresó a la saga del llamado "Muñeco diabólico" en la cuarta entrega. Desde entonces se le ha visto en otros filmes del personaje creado por Don Mancini.