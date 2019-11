Hijos problemas de los famosos

En todas las familias siempre hay una "oveja negra" y los famosos no se salvan de tener un miembro de la familia que se lleve ese mote. Varios de sus vástagos han protagonizado grandes escándalos que han hecho que el apellido se lleve el titular de varios medios.

El caso más reciente es el hijo del actor Michel Douglas, Cameron, quien confesó que durante su infancia vivió situaciones complejas que lo acercaron a las drogas e incluso su papá, en algunas ocasiones, le pidió que le llevara marihuana a sus amistades, según reveló en su libro Long way home.

"Cuando era un niño muy pequeño, recuerdo que mi padre me hacía repartir porros de marihuana entre los invitados a sus fiestas", reveló Cameron Douglas antes de lanzar el libro.

En la publicación, el nieto de Kirk Douglasl relata cómo fue crecer junto a su padre y a su abuelo como estrellas del cine. "¿Cómo compites con Kirk Douglas? ¿Cómo vives a la sombra de Michael Douglas?".

En entrevista para la revista People, detalló que en su libro también hace un repaso de su andar por el mundo de las drogas y sus malas decisiones que lo llevaron a prisión, donde permaneció ocho años.

"Mi padre me decía: 'Oye, lleva esto a tu tío', y yo lo hacía sin darme cuenta hasta años después de lo que realmente había hecho. A medida que crecía iba de un lado a otro, subía a los balcones de la mansión familiar y veía más de lo que se suponía debía ver: 'A adultos haciendo las cosas que hacen los adultos que viven vidas excesivas'", relató.

Desde la salida de Cameron de la cárcel en 2016, Michael ha disfrutado de un vínculo más cercano con su primogénito y aprecia la dedicación y el compromiso que ha demostrado para cambiar su vida.

El actor nunca escondió los problemas de su hijo con las drogas, y sobre el tema llegó a comentar: "Es una situación muy dolorosa y difícil para cualquier familia. Nosotros intentamos hacer lo que podemos de la mejor forma posible", admitió a la revista People.

"Al principio estuve frustrado con Cameron, pero he llegado a un punto en el que estoy desilusionado con el sistema penitenciario. Mi hijo se ha pasado casi dos años en confinamiento solitario por culpa de su enfermedad, porque la adicción es una enfermedad", se quejó durante los Emmy de 2013.

Cameron tiene una hija de casi dos años, Lua, con su novia Viviane Thiebes, además está trabajando para reiniciar su carrera como actor y siente una profunda gratitud porque su familia nunca se dio por vencida con él.

Les saca canas verdes

Bruce Willis y Demi Moore tienen tres hijas, la menor de ellas es Tallulah. La joven de ahora 25 años padece dismorfia corporal (trastorno relacionado con la percepción que una persona tiene de su propia imagen física) desde los 13 años. Lidiar con esta complicada enfermedad ha hecho que su vida no sea sencilla. A los 17 años fue detenida por consumir alcohol. A los 20 años le confesó a su madre que también abusaba de sustancias ilegales que le ayudaban a evadirse. Tanto Bruce como Demi estuvieron a su lado y la animaron a ingresar en una clínica de desintoxicación para recuperarse de sus adicciones y de sus problemas relacionados con su personalidad y autoestima. Sin embargo, a pesar de que siempre ha estado al lado de Tallulah, Demi ha declarado sentirse responsable de las adicciones de su hija. La actriz, que padeció anorexia y pasó por una adicción a los fármacos, se culpa por haber transmitido sus propios problemas a su hija pequeña. Actualmente Moore promociona su libro de memorias Inside Out, donde cuanta de sus adicciones y cómo afectaban a sus hijas, con quienes actualmente recobró su relación.

El hijo rebelde

La que también ha tenido pasajes oscuros con la maternidad es la cantante Madonna, pues Rocco Ritchie, nacido en el 2000, hijo de la cantante y el director de cine Guy Ritchie, tenía 16 años cuando fue detenido por posesión de cannabis en 2016. Según reportes policiales, el joven fue encontrado consumiendo marihuana cerca de la casa de su padre en Londres después de que los vecinos llamaran a la policía manifestando que el adolescente “estaba fumando y en actitud violenta”. El adolescente estuvo en la comisaría y a las pocas horas fue puesto en libertad. Sobre aquel incidente, Madonna dijo: “No está bien supervisado ni cuidado por su padre”. El escándalo llegó pocos meses después de que Rocco acaparara titulares al negarse a acompañar a su madre durante la gira Rebel Heart, pues prefirió vivir con su padre en Londres. Actualmente la relación de Madonna y Rocco parecer ir por buen camino, o al menos el nombre de su hijo ya es no sinónimo de escándalo.

El mal de las drogas

Quien comparte historia con Michel Douglas es Tom Hanks pues su hijo Chester, es adicto. “No he estado desaparecido. He estado en rehabilitación tratando de arreglar mis problemas y la verdad es que me va bastante bien”, dijo en el 2015 Chester Hanks, el tercero de los cuatro hijos de Tom Hanks, después de pasar 30 días sin dar señales de vida a su familia. Chester, que arrastra problemas con el alcohol y las sustancias ilegales desde los 16 años, trata con poco éxito de labrarse un nombre en el mundo de la música. “Hace un par de meses estaba vendiendo y consumiendo cocaína, aunque ya no podía ni esnifarla porque mi nariz estaba destrozada“, confesó el hijo de Tom Hanks después de que saliera a la luz de que estaba en busca y captura por haber destrozado la habitación de un hotel de cuatro estrellas. “He estado en rehabilitación y me está yendo bastante bien. Solamente tenía que echarme un buen vistazo a mí mismo, a mi vida y a la manera en la que me estaban yendo las cosas, y a todas las cosas estúpidas que estaba haciendo, para darme cuenta de que no estaba funcionando”, publicó Chester en su cuenta de Instagram. Días después le cerraron la cuenta por utilizar la palabra “negrata” en varias de sus publicaciones. Chester confesó en una entrevista que sus padres le habían recomendado distanciarse de las redes sociales. “Mis padres se están asegurando de que soy bueno. No me dicen qué hacer porque soy adulto, pero se aseguran de que sea feliz. Eso es todo”.

Vicios que se heredan

La hija de Jon Bon Jovi, Stephanie, además de heredar los rasgos de su padre también le comparten su adicción a la heroína. En el año 2013, el cantante habló abiertamente sobre la sobredosis que sufrió su hija Stephanie Rose, la mayor de sus cuatro descendientes, a los 19 años. “Estoy feliz de que ya esté sana y recuperada. Sé que lo superaremos“, aseguraba Bon Jovi a la presentadora Katie Couric meses después. Antes de sufrir esta sobredosis en la residencia del Hamilton College, donde estudiaba, Stephanie fue arrestada junto a su pareja, Ian Grant, acusados de posesión ilegal de estupefacientes, cargos por los que se les ordenó presentarse ante un tribunal de justicia. El cantante confesó que, al igual que su hija, también pasó por una etapa de adicción a las sustancias ilegales. “Estuve demasiado enganchado, pero logré dejarlo pronto. Siempre he pensado que no tengo la estabilidad mental como para manejar las drogas”, declaró. Tras este incidente, Stephanie se ha alejado de las drogas y se mantiene sobria.

Busca atención

La relación entre Jackie Chan y su hijo Jaycee ho ha sido nada fácil, pues cuando nació su padre se encontraba muy ocupado haciéndose de un nombre en Hollywood. En una entrevista con China Press, en 2015, Chan afirmó que se vio obligado a casarse con la actriz Joan Lin, madre de Jaycee, cuando esta se quedó embarazada. Un comienzo que no presagiaba una vida familiar estable y armoniosa. El actor nunca tuvo una relación cercana con Jaycee y mientras él crecía, Chan dedicaba más tiempo a su carrera. Esta falta de apego hizo mella en Jaycee, que en 2014, a los 29 años, fue arrestado por posesión de marihuana en su apartamento de Pekín y condenado a seis meses de cárcel. Algo que, según Chan, sanó la relación entre los dos. El actor llegó a asegurar a The Hollywood Reporter que la prisión había sido buena para su hijo porque lo había hecho madurar y su relación se había vuelto más cercana.

Peligro al volante

El hijo de Nicolas Cage y la modelo Christina Fulton, Weston, es conocido por escapar de la policía cuando tratan de frenarlo cuando conduce. Weston ha estrellado su coche contra un árbol derribando a su paso señales de tráfico y varios buzones. También huyó de la escena de un accidente de tráfico bajo la influencia del alcohol. En 2014, el nacimiento de su hijo Lucian Augustus lo hizo replantearse su forma de vida y en 2015 decidió comenzó su rehabilitación.