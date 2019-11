Hay discrecionalidad en sueldos: PAN

Ven discrecionalidad en cuanto a los sueldos de los funcionarios públicos, pues hay directores que pueden ganar desde tres mil 500 hasta 24 mil pesos por quincena.

Juan Francisco Bueno Flores, regidor del PAN, explicó que el tabulador de sueldos y salarios establece un máximo y un mínimo en cuanto a lo que pueden percibir los funcionarios, pero no se especifica, por ejemplo, en el caso de los directores municipales, cuál titular ganaría más o cuál menos.

"No nos especifica cuál es el criterio para decir que un director gana tanto y el otro no, yo entiendo que tienen una carga específica de trabajo cada uno por las diferencias de cada departamento, pero no nos están presentando un organigrama donde nos digan cuánto gana cada uno", manifestó.

"El rango es muy amplio, hay directores que pueden ganar desde tres mil 500 por quincena hasta 23 mil o 24 mil, entonces ahí es donde se te puede ir una gran cantidad de dinero, ¿qué tal que todos ganen 24? ¿Cómo sabes? ¿Qué porcentaje de la nómina se va a ir a pagar casi puros directores?", explicó.

El regidor panista señaló que desde las primeras sesiones de Cabildo, cuando se hicieron los nombramientos de funcionarios de gran importancia en la administración municipal, como el contralor o el tesorero, se solicitó que se entregara la información con tiempo, pues se hizo apenas unas horas antes de la reunión y fue poco el margen que tuvieron para analizarla.

"No tuvimos ni siquiera los currículums en la mano, entonces yo pedía que, en aras de la transparencia, nos ayudaran dándonos la información con tiempo para poder hacer un análisis concienzudo de lo que nos están presentando, porque sí es una facultad de la presidenta proponer, pero al final es una decisión colegiada del Cabildo", comentó.